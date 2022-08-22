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校園參與城博會可申請1萬元補助 議員質疑動員衝人數

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
柯文哲卸任前舉辦城市博覽會規畫六大主題區，分別為永續發展、城市再生、打開台北、共融社會、創新創業、智慧城市等，其中大數據中心為展場亮點之一。圖／北市府提供
柯文哲卸任前舉辦城市博覽會規畫六大主題區，分別為永續發展、城市再生、打開台北、共融社會、創新創業、智慧城市等，其中大數據中心為展場亮點之一。圖／北市府提供

北市城市博覽會即將在8月27日舉辦，北市府已花費二備金8千萬多元辦活動，被議員批評規避議會預算監督。如今城市博覽會開始試營運，又傳出教育局補助90團，每團1萬元，讓教師帶領班級學生參觀。議員許淑華批評，難道造假衝人數，已經成為柯市府的習慣。教育局表示，補助以交通費、教材教具費和膳食費為限，並非補助城市博覽會的規畫建置費用。

許淑華表示，教育局發給各校公文，請台北市各公私立高級中學以下教師參加城市博覽會「走讀與培力計畫」，給予參與教師公假與研習時數，讓教師帶領班級學生參與城市博覽會，於活動期間七天，每天四個時段，每時段六團，總計受理報名168團，換算可協助城市博覽會衝人數約5000人。此外，若學校審查通過還可補助每團1萬元，共補助90團。 

許淑華批評，教育局宣傳北市府大型活動並無不可，但卻請教師領著教育局補助費，帶領小朋友去參加城市博覽會，事後還能針對推廣有功人員報請台北市教育局從優敘獎，計畫預期成果是為了結合十二年國教核心素養，進行跨領域教學，以活化現場教學樣貌，「難道為了達成上述成果，非得來城市博覽會，分明是動員衝人數。」

許淑華表示，另外，民政局也傳出要求各區里長，分區分時段來參加城市博覽會，若里長無法出席，請里幹事協助帶領民眾參加。

許淑華批評，無論是民政局這種沒有公文卻要求下屬的行為，或是教育局花費預算補助參加，都是灌水衝人數的惡劣行為，2019年柯文哲粉專就傳出阿拉伯人按讚事件，「難道造假衝人數已經成為一個習慣。」

教育局表示，以教育創新活動計畫編列走讀及培力實施計畫，每校每團上限1萬元，目前計有29校，83團參加，補助經費以交通費及教材教具費，膳食費為限，並非補助城市博覽會的規劃建置費用。目的為深化學生課程學習，由老師自由報名參加無強迫，教師帶領走讀課程前需參與課程培力說明會，以利於學生相關課程學習連結做設計運用。

至於傳出要求各區里長參加城市博覽會，民政局長藍世聰否認，並說不會有動員費；研考會則說，本來就有訂廣邀計畫，請各局處廣邀業務相關的民眾來城博，重申並非「動員」。

教育局 許淑華 北市

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