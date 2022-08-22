自動販賣機條例二讀！距高中以下學校至少100公尺 違者罰10萬

新北市議會今日下午二讀通過《新北市自助選物販賣事業管理自治條例》，條例中規定此類自助選物販賣機設置場所，應距離包含高中職以下學校至少100公尺，若違反規定最高可處十萬元，且可按次處罰，這項條例在報經行政院核定後公布，在明年9月1日施行。

新北市經發局長何怡明指出，自助選物販賣機，其營業特性為24小時且無人管理之消費娛樂場所，目前全市列管有1852家，為恐影響學校周邊學生上課，條例訂定營業場所均應距離中小學及高中職學校100公尺以上。

何怡明說，條例規範營業場所若位於住宅區者，應擬夜間管理維護計畫報經發局核准，並依計畫執行，才能在晚間10時至隔日上午8時間營業。

經發局指出，從訂定草案開始，市府就陸續邀集本市自助選物販賣公會、中小學家長會長協會、家長協會、教師會研商，並於2020年12月間電話調查，結果顯示，約88%受訪民眾支持夾娃娃機店距離學校100公尺以上、81%比例受訪民眾支持住宅區營業時間之限制。自治條例通過後，後續將加強輔導業者，正向導引娃娃機業者經營，兼顧消費與娛樂需求。

經發局表示，若違反與學校之距離規定者，經發局將命其停止經營自助選物販賣業務，如仍繼續營業者，處新臺幣3萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。對於住宅區中的自助選物販賣機，若未提送夜間管理維護計畫，擅自在晚間10時至隔日上午8時前營業，處6千元以上3萬元以下罰鍰。另外，機台內不得改裝或加裝障礙物、隔板、彈跳裝置等等，若違反規定者，可處1萬元以上10萬元以下罰鍰。