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殺警凶嫌變裝後畫面曝光！疑搭計程車到赤崁樓 警方晚間清查轄區醫院

接駁好便利 汐止招商街youbike2.0供不應求

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員張錦豪就爭取在招商街底涵洞口增設youbike2.0，啟用以來使用率很高，尤其上班時間經常供不應求。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員張錦豪就爭取在招商街底涵洞口增設youbike2.0，啟用以來使用率很高，尤其上班時間經常供不應求。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區招商街底的社區大樓，居住上千戶，不過，因為，沒有公車到達，如果要到火車站或是去搭公車都要走十幾分鐘的路程，所以，新北市議員張錦豪就爭取在招商街底涵洞口增設youbike2.0，啟用以來使用率很高，尤其上班時間經常供不應求。

崇德里長蘇宏杰指出，感謝議員張錦豪協助在招商街涵洞口設置youbike2.0嘉惠附近社區居民，因為，光是江山萬里社區就有900多戶，居住人口很多，之前社區從招商街出來，要去搭公車、火車站或是國泰醫院都是步行或是騎機車代步，所以，如果有youbike2.0就很方便，這個地方也是找了好久才成，啟用這一、二個月以來，使用率真的很高，19柱的youbike上班時間常常租借一空，接下來會再視情況而定，假如車柱真的不夠，希望能夠再做增柱的考量，也希望民眾能夠多多利用。

新北市議員張錦豪表示，在崇德里招商街又爭取到了新設youbike2.0，在崇德里不管是崇德國小或是招商街，居住人口不少，尤其在涵洞底有一個近千戶的大型社區，而居民要到火車站或是去搭公車都很不方便，所以，很便利的youbike2.0在七月啟用了19柱，早上通勤時間都供不應求，未來也希望再找適合地點，積極爭取youbike2.0在汐止更多有需要的地方設置。

公車 火車站 新北 汐止 YouBike 2.0

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