民間投入 汐止公所、企業簽署防災合作

在地企業投入防災行列，進入防汛期，為了要增添防救災的效率，汐止區公所今年再度邀請民間企業一起加入，今(22)日邀請在地45年的胡連精密公司，簽署防災合作備忘錄，希望透過雙方在防災及物資補給上的合作，提升防救災效率。

汐止區長陳健民表示，今天跟汐止在地胡連精密股份有限公司簽署今年第二個企業防災備忘錄，這也是汐止區公所簽的第六個防災企業，希望透過跟防災企業簽署，讓民間跟政府公私合力一同防災，讓企業可以運用自己的資源，當災害發生的時候，在搶救災上協助公部門，在平常的時候，也會有一些搶救災的訓練，包含防災社區、收容所等演練，也會請他們一起加入。

消防局第六大隊長莊渝淵指出，很多重大災害裡面常常有很多面向需要民間資源支持協助，特別是在整個後勤資源，包括災後復原區塊，特別是在大型災害有很多的人力物力都要投入，但是政府資源有限，因此，如果有防災企業投入，就會提供相當多的協助，未來在防災工作上可以扮演相當多的角色，像是災後復原、避難收容、甚至在物資上的協助。

胡連精密專案工程師趙駿伯說，由公所政府方結合民間力量，到災害發生的時候可以一起集結大家的力量幫助救災，胡連精密對於這部分也是不留餘力，因為在地經營45年，汐止是一個大家庭，希望能夠為防災盡一份心力。