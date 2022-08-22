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殺警凶嫌變裝後畫面曝光！疑搭計程車到赤崁樓 警方晚間清查轄區醫院

瑞芳弓橋里福德宮神像被偷 地方要全力緝凶

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳弓橋里後凹福德宮第三起神像被竊事件，地方要求全力緝凶。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳弓橋里後凹福德宮第三起神像被竊事件，地方要求全力緝凶。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳弓橋里後凹福德宮建廟三十多年來，因為很靈驗吸引許多信眾來參拜，但近日其中一尊玄天上帝神像卻不翼而飛，這也是建廟來第三起神像被竊事件，地方要求全力緝凶，目前警方已著手介入調查，希望趕快水落石出。

位在猴牡公路弓橋里入口不遠處，有一間在山壁的土地公廟，這間廟因為發生過不少事蹟，地方都覺得相當靈驗，不只是瑞芳人知道，連雙溪也是常常來參拜，香火鼎盛，但近日卻發生神像被竊取的事件，事實上建廟30多年來，這已經是第三次有神像被偷。

弓橋里長潘政信說，早在二十年前，當時的石製土地公神像就被偷過一次，後來便加裝防護措施，但後來還是遭到破壞神像又被偷走，這次被偷走的是玄天上帝神像，但奇怪的是，防護設備完全沒有任何破壞的痕跡，真的讓地方的摸不著頭緒。不過熱心的信眾目前已經集資要裝設監視器，以杜絕未來再有類似情形發生。

猴硐派出所所長莊明福表示，全案已規定受理，警方正調閱周邊監視器積極追查中，警方也會持續加強周邊安全維護巡邏工作，讓居民能夠安心。

瑞芳 監視器 土地公

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