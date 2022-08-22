石門區性平歡樂夜 momo哥哥姐姐跳收心操

暑假即將接近尾聲，石門區公所與紅樹林線電視攜手為親子舉辦最強收心操「momo 家族相見歡」，邀請小朋友心目中的明星哥哥、姐姐來互動，而這個晚上的主題除了是因應即將開學的收心操，也加入了性別平等的觀念，讓小朋友不論是男生還是女生都可以享受跳舞、表演的樂趣。

石門區公所主秘游文泉表示，感謝優質的有線電視紅樹林有線電視，一同挑選優質的演出來到石門表演給大小朋友觀賞，希望大家全程參與，與孩子們一起度過歡樂的舞蹈、運動時光。

以往的「momo 家族相見歡」多是以姐姐為主的演出，這次公所特別再邀請一位哥哥加入，就是要讓小朋友知道，不是只有姐姐跳舞很厲害，哥哥跳起舞來也是很棒很優秀，希望讓性別平等觀念從小紮根，也鼓勵家長要挑選優質的節目、表演讓孩童來觀賞。

紅樹林有線電視總經理李耀東說，紅樹林有線電視與石門區公所希望透過戶外親子活動的舉辦，讓大朋友小朋友走出戶外可以欣賞優質的表演，而在家中則是有紅樹林有線電視的優質電視頻道陪伴大家，守護親子戶外與室內的活動品質，讓親子輕鬆的享受天倫。