新北自助選物販賣事業管理自治條例通過 夜間管制營業

新北市議會今日下午二讀通過《新北市自助選物販賣事業管理自治條例》，其中受到最多爭議的的「住宅區的夾娃娃機店，不得在夜間10點至早上8點營業」將修正為業者擬定夜間管理計畫，待新北市經發局審查通過後，才能營運。全案待三讀過後，預計明年9月上路。

新北市議會今下午審查《新北市自助選物販賣事業管理自治條例》，議員對於第七條規定，對於娃娃機營業場所位於住宅區者，不得在晚間10時至隔天上午8時營運有不同意見，許多人認為這項規定，對娃娃機產業發展影響重大，這條規定已經討論多時。

國民黨新北市議員周勝考指出，業者營運在先，自治條例訂定在後，這些業者都已經花錢投資下去，新北市府卻在現在要訂定六都最嚴格的管理法規，可能造成新興行業沒落。

周勝考表示，法條應該給業者申請、申訴管道，例如可以提出安寧計畫，看是要請人去顧，或如何在這段期間內將聲音降到最低。

國民黨新北市議員陳明義說，經發局是否有能力審查每間娃娃機店家，後續又該如何管理？如果這樣開放，自治條例有訂跟沒訂一樣。另外，國民黨新北市議員陳儀君也說，市府應該就相關審查標準，向所有娃娃機業者清楚說明。

經發局長何怡明表示，因時間規定有許多討論，市府為兼顧整個營運管理及促進住宅區安寧與安全，法條將修正為業者只要提出夜間管理計畫，便可以在夜間營運。

何怡明說，關於計畫審查，經發局在疫情期間都有執行過，業者提出的管理營運計畫，包括了噪音管制等內容，也期盼夾娃娃機店業主間能夠成立聯防系統，維護治安問題。

民進黨新北市議員李余典認為，法案規定影響規模甚大，法令實施時間也引發議員討論，期盼市府能多給業者時間，將公告六個月後實施改到明年9月上路，獲議會通過。