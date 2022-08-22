北市5年家暴受害男遽增5成 議員籲修改暴力危險評估表

根據北市府統計，北市近5年家庭暴力總案件數增加近3成，受害者雖以女性為大宗，但男性受害人數遽增5成，從2017年的4080人暴增至2021年的6133人，但中央頒布的「台灣親密關係暴力危險評估表」（TIPVDA）僅適用於女性，在兩性平權時代，北市府應帶頭作爲典範，研議變更評估表讓男女均適用；社會局表示，已與中央討論並有新版本，預估明年1月1日起全國適用。

根據社會局家庭暴力暨性侵害防治中心資料顯示， 北市近5年通報家庭暴力總案件數增加2成8，2017年男性被害人有4080件、女性9064件；2018年男性4619件、女性9515件；2019年男性5191件、女性10713件；2020年男性5969件、女性11020件；2021年男性6133件、女性10990件、男性被害人共25985件、女性被害件51302人，其中男性被害人占比自30.5%提升至35.8%，平均每年33.4%。

北市議員汪志冰舉例，男性因社會框架及面子問題，造成心理壓力大卻不知如何尋求協助，先前網紅「台南Josh」遭受前妻家暴，最後離婚並勇敢透過社群媒體告知外界他如何解決，另外國外知名演員強尼戴普也被前妻家暴，打了官司才褪去「家暴男」惡名。社會局2016年成立「城男舊事心驛站」提供男性專屬家暴諮詢中心，服務人數呈連年成長趨勢，平均每年1120人，預估人數會越來越多。

汪志冰表示，近半家暴案件是發生在親密關係如夫妻、前夫妻、男女同居人等，通報後受害者需填寫台灣親密關係報法危險評估表（TIPVDA），但該評估表都是以受害女性角度為主，根本不適用男性，在兩性平權且男性受害人數越來越多情況下，北市府應積極與中央研議修改為男女通用格式。

社會局長周榆修說明，針對「親密關係女性被害人」的危險評估工具，目前多利用衛福部頒訂的TIPVDA量表，不過該TIPVDA量表僅針對親密關係女性被害人使用，北市府過去2年已積極與中央研議，中央今年也研發2.0版，將可不限性別及18歲以上成人皆可施測，預計明年1月1日起全國適用。

家庭暴力暨性侵害防治中心主任陳淑娟表示，北市自2014年起引用中正大學林明傑老師所研訂評估量表來進行非親密關係案件的危險評估，統計2017年至今年7月共評估列管2729件高危機案件，其中男性210件、女性2519件。透過高危機專案列管，北市每年高危機件數自522件降至近年466件。