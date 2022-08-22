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柬埔寨即刻救援 新北議員籲盡速成立跨國營救平台

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
近日柬埔寨詐騙事件造成許多民眾人心惶惶，昨日有自柬埔寨逃離的5名年輕人抵台。圖／本報資料照片
近日柬埔寨詐騙事件造成許多民眾人心惶惶，昨日有自柬埔寨逃離的5名年輕人抵台。圖／本報資料照片

柬埔寨詐騙情形近來持續引發討論，國際也相當關注，新北不少民代更是接獲許多民眾反映憂心，呼籲政府應該盡速成立跨國救援平台，並透過政府間的合作，共同打擊詐騙犯。

柬埔寨詐騙打工詐騙已廣為國人所知，政府也已組建專案小組，而在野黨立委鄭正鈐、吳斯懷及洪孟楷三人日前也遠赴柬埔寨，救回一名受困當地的青年，但有更多相同遭遇的人，正等待各界伸出援手。

新北市議員金瑞龍表示，近日柬埔寨詐騙事件造成許多民眾人心惶惶，尤其是家中有年輕朋友的父母更是寢食難安，深怕自己的孩子落入詐騙陷阱、甚至失去性命，現在最重要的事情就是救人，政府應盡速成立跨國救援平台。

警政署長黃明昭表示，會要求航警局持續執行防止國人遭詐騙赴境外工作關懷、宣導及攔阻勤務，避免國人赴柬埔寨求職遭詐騙，並阻絕受犯罪集團誘騙赴海外從事違法工作之情事。

前立委林麗蟬則認為，柬埔寨政府與當地警政單位十分努力在打擊犯罪，真正治本的方法，應該是透過政府之間的合作，共同打擊跨境電信詐騙犯罪。她還指出，台灣政府應盡快提出有效的遏止措施，讓台灣與東南亞國家的交流朝向正面發展。

新北市警局長黃宗仁強調，打擊犯罪、不分國界，日前新北土城分局國際科在北市破獲一起相關案件，共救出3名預計送往柬埔寨的被害人，並把嫌犯一干人等移送法辦。他也強調，要由源頭進行打擊，絕不姑息罪犯。

金瑞龍提到，其實不只柬埔寨西港，緬甸的KK園區也有國人需要救援，作為父母或長輩的有責任阻止及避免年輕朋友遭騙及受害，政府應盡速增派人力並協調相關單位，成立跨國救援平台，務必在最短時間內，讓年輕朋友都能平安回家。

新北市議員金瑞龍表示，近日柬埔寨詐騙事件造成許多民眾人心惶惶，現在最重要的事情就是救人，政府應盡速成立跨國救援平台。圖／金瑞龍提供
新北市議員金瑞龍表示，近日柬埔寨詐騙事件造成許多民眾人心惶惶，現在最重要的事情就是救人，政府應盡速成立跨國救援平台。圖／金瑞龍提供

電信詐騙 柬埔寨

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