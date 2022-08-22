快訊

台南市驚傳2名警察疑遭攻擊 1人被割喉無生命跡象

輕颱馬鞍颱風生成！明晚起到周三 外圍環流影響雨勢增加

他用生命鋪成一條基輔路：烏克蘭士兵羅曼的故事

北市勞動局長陳信瑜涉貪 柯文哲批准請辭8月28日生效

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市勞動局長陳信瑜。聯合報系資料照
北市勞動局長陳信瑜。聯合報系資料照

台北市勞動局長陳信瑜7月因涉嫌違反首長特別費動支規範遭檢調約談，最後以20萬元交保。陳信瑜表示，偵訊後已向台北市長柯文哲口頭請辭。北市議員鍾沛君今質疑，陳信瑜過去被發現頻繁請假、混水摸魚，3月就口頭請辭過一次，7月再說一次，市長何時才要處理。台北市副市長黃珊珊表示，柯文哲已批准辭呈，將在8月28日生效。

柯文哲今赴北市議會進行專案報告，議員鍾沛君質詢時，先是播放柯文哲接受藝人小S專訪片段，指出當柯市府幕僚，至少一周要有3天以上早上7點半到班，「你上班，他就要上班，你下班，他才能下班」，顯示有很嚴格標準，但「多數首長有按照這個標準出缺勤嗎？」柯文哲答覆，沒有。

鍾沛君酸說，主持人小S說她起不來，「我覺得你可以告訴她，如果起不來無法準時上班，那就去勞動局接局長」。鍾指出，3月25日質詢時就揭露，陳信瑜過去2年請假時數高達806小時，自3月底至迄今， 約5個月100個工作天，大約有21天沒在早上8點半前到班，認為剩下70幾天也不太可能在早上7點半前到班。

鍾沛君進一步指出，4月14日召開局務會議，本來是要在13日召開，卻臨時改到14日，表定9點半要開會，但等到10點40分都不見陳信瑜蹤影，現場所有人都受不了說，「大家都把時間空出來，就等她一人」。人事室說沒看到請假紀錄，局長室表示有臨時府級會議召開，但經查證發現，當天毫無府級會議。

鍾批，柯文哲一個工作狂，麾下有一個渾水摸魚、把工作丟給別人的局長，3月底口頭請辭，7月涉貪又說要請辭，但至今仍沒處理，質問柯文哲慰留陳信瑜到現在究竟是為什麼？

對此，柯文哲僅說「我們處理了」，黃珊珊則在備詢時表示，柯文哲已批准陳信瑜辭職，程序上大概是在8月28日生效，但還要走流程。

柯文哲 陳信瑜 鍾沛君 黃珊珊

延伸閱讀

議員轟雙城不對等 柯文哲怒飆：你水準不夠 無法評斷我

迴力鏢？台北燈會遭爆有5千萬黑洞 柯文哲：應該是沒有欠

雙城論壇95萬誰出？柯文哲：不會扯皮 不留下任爛攤子

台北市疫情微幅升溫 柯文哲：未來2周是重點觀察期

相關新聞

迴力鏢？台北燈會遭爆有5千萬黑洞 柯文哲：應該是沒有欠

台北市長柯文哲砲打高雄燈會預算有黑洞，反遭網紅四叉貓爆料，台北燈節也有5000萬元黑洞，還有錄音檔秀出北市府市長室前機要...

北市勞動局長陳信瑜涉貪 柯文哲批准請辭8月28日生效

台北市勞動局長陳信瑜7月因涉嫌違反首長特別費動支規範遭檢調約談，最後以20萬元交保。陳信瑜表示，偵訊後已向台北市長柯文哲...

新北墨路行者塗鴉冠軍出爐 SENK32抱回5萬獎金

板橋府中商圈及市民廣場，上周六、日連續兩天舉辦的2022「Just FUN 新北」街頭文化節活動，在府中廣場激戰兩天墨路...

推動惜食6年 新北880噸食材重新分配

珍惜糧食為國際矚目議題，新北市為推動珍惜糧食，透過教育扎根、公益運用、公私協力等方式，將賣像不佳、生產過剩食品重新分配，...

夜間施工擾民 北市1年3千處違規

台北市環保局2017年修正「北市禁止從事妨礙安寧行為之區域範圍及時段」，明定夜間時段不得於住宅區等第一至第三類噪音管制區...

台2線大車事故增 多管齊下嚴抓

台2線大車事故頻傳造成死傷，且逐年增加，瑞芳警分局光今年5到7月取締352案，增加近7成。新北市警局決定在台2線等事故路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。