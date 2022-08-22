北市勞動局長陳信瑜涉貪 柯文哲批准請辭8月28日生效

台北市勞動局長陳信瑜7月因涉嫌違反首長特別費動支規範遭檢調約談，最後以20萬元交保。陳信瑜表示，偵訊後已向台北市長柯文哲口頭請辭。北市議員鍾沛君今質疑，陳信瑜過去被發現頻繁請假、混水摸魚，3月就口頭請辭過一次，7月再說一次，市長何時才要處理。台北市副市長黃珊珊表示，柯文哲已批准辭呈，將在8月28日生效。

柯文哲今赴北市議會進行專案報告，議員鍾沛君質詢時，先是播放柯文哲接受藝人小S專訪片段，指出當柯市府幕僚，至少一周要有3天以上早上7點半到班，「你上班，他就要上班，你下班，他才能下班」，顯示有很嚴格標準，但「多數首長有按照這個標準出缺勤嗎？」柯文哲答覆，沒有。

鍾沛君酸說，主持人小S說她起不來，「我覺得你可以告訴她，如果起不來無法準時上班，那就去勞動局接局長」。鍾指出，3月25日質詢時就揭露，陳信瑜過去2年請假時數高達806小時，自3月底至迄今， 約5個月100個工作天，大約有21天沒在早上8點半前到班，認為剩下70幾天也不太可能在早上7點半前到班。

鍾沛君進一步指出，4月14日召開局務會議，本來是要在13日召開，卻臨時改到14日，表定9點半要開會，但等到10點40分都不見陳信瑜蹤影，現場所有人都受不了說，「大家都把時間空出來，就等她一人」。人事室說沒看到請假紀錄，局長室表示有臨時府級會議召開，但經查證發現，當天毫無府級會議。

鍾批，柯文哲一個工作狂，麾下有一個渾水摸魚、把工作丟給別人的局長，3月底口頭請辭，7月涉貪又說要請辭，但至今仍沒處理，質問柯文哲慰留陳信瑜到現在究竟是為什麼？

對此，柯文哲僅說「我們處理了」，黃珊珊則在備詢時表示，柯文哲已批准陳信瑜辭職，程序上大概是在8月28日生效，但還要走流程。