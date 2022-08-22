迴力鏢？台北燈會遭爆有5千萬黑洞 柯文哲：應該是沒有欠

台北市長柯文哲砲打高雄燈會預算有黑洞，反遭網紅四叉貓爆料，台北燈節也有5000萬元黑洞，還有錄音檔秀出北市府市長室前機要賴彥霖於2018年市長選舉前夕，夜訪廠商暗示若柯選不上，5000萬可能還不出來。柯文哲今回應，「回去會查，不過廠商的主張，不能說你柯文哲欠我五千萬，應該是沒有欠。」

柯文哲周日南下高雄拉抬民眾黨選情，砲打高雄燈會預算有黑洞，反遭爆料，台北燈節也有5000萬元黑洞，根據廠商提供給王世堅辦公室主任沈志霖的錄音檔案，賴彥霖與廠商談話時，暗示要是柯落選，5000萬欠款可能會還不出來；要是柯順利連任，就能壓著公務員把這筆經費變出來還廠商。

柯文哲今天赴議會專案報告，議員汪志冰質詢，2018年台北燈節從4千多萬暴增到9千多萬，柯文哲辦燈節也有5千多萬黑洞？大黑洞對上小黑洞？柯文哲回應，台北燈節這個案子，北市府與廠商之間有訴訟，一審、二審都是勝訴，法律上，勝訴出錯的機率不是這麼高，就是依法行政，有什麼事情就是走法律程序。

柯文哲今也修正自己昨天稱高雄燈會無人機8億黑洞的說法，柯說，他昨天講話有不精確的地方，不是無人機8億元，是加上無人機之後，總預算達到8億元，議員問柯，覺得匪夷所思？柯回「也不是匪夷所思，但常常是這樣，就像國慶的花車活動，很多活動要辦就是...我也不曉得怎麼講，就是大家都會去支援，那個帳目花的錢會更多。」

議員應曉薇也追問台北燈節採購案，是否要將前機要賴彥霖送廉政署調查，是否有可能涉及貪瀆？賴能個人與廠商對話，讓柯今天惹禍上身？柯文哲回應，「他不是送廉政署，這個案子已經送法院了」，應曉薇說，送廉政署是要查有沒有弊案，法院是要不要付五千萬，公務員怎麼能跑到人家公司去談？要他講清楚，這樣才能還給台北市政府清白？柯回，「這不是法院正在審理？」

議員洪健益也問柯文哲，台北燈節到底有沒有欠廠商五千萬元？賴彥霖2018年是否有與廠商談，不要爆料柯文哲欠五千萬這件事？柯文哲回「其實這件事情，我都不曉得」，議員再追問，有沒有欠人家五千萬元沒還？柯回，「我是這一兩天才聽到這件消息，我覺得最驚訝的，賴彥霖是研考會主委，怎麼會跟這件事情有關？」

議員不斷追問，要柯回答到底有沒有欠人家5千萬？柯文哲說，「你現在問我，我一定說沒有，廠商的主張，不能說你柯文哲欠我五千萬，應該是沒有欠，應該都付了吧。」

議員問，那為什麼賴彥霖要去跟廠商談，要求不要爆料？賴彥霖心態可議？要不要告賴彥霖？柯文哲回，我也覺得很奇怪，不過強調這個事情他不知道，這也不是賴的業務，會再去調查。