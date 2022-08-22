快訊

送別摯愛老婆 余苑綺老公Gary沉痛發聲曝「最後合照」

10:53東北海域芮氏規模5.7地震 最大震度花蓮鹽寮2級

熊好券2.0最快九月發 千元市集券、5百饗購券共67.3萬份

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北墨路行者塗鴉冠軍出爐 SENK32抱回5萬獎金

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
2022「Just FUN新北」街頭文化節墨路行者國際塗鴉大賽奪冠的SENK32。圖／新北市文化局提供
2022「Just FUN新北」街頭文化節墨路行者國際塗鴉大賽奪冠的SENK32。圖／新北市文化局提供

板橋府中商圈及市民廣場，上周六、日連續兩天舉辦的2022「Just FUN 新北」街頭文化節活動，在府中廣場激戰兩天墨路行者國際塗鴉大賽爭霸結果出爐，由SENK32以燦爛又繽紛的迷人色彩奪冠，獲得最高獎金5萬元。

墨路行者國際塗鴉大賽自前天下午1時起，由8組決賽入選團隊在板橋府中廣場展開精采決賽，以老派嘻哈派對為主題，各團隊使出渾身解數，歷經兩日的激鬥，最終由SENK32奪冠。

而「新北FUN街頭」街舞大賽，經過預賽廝殺，排舞賽、BREAKING賽事、FREESTYLE公開組及女力組等7大組別，昨日於市民廣場大展身手，讓現場對戰緊繃張力達到高點，賽事壓軸的FREESTYLE 3 on 3及1 on 1組分別由青婷拌飯、ANIKISHIUAN奪冠。

新北市文化局長龔雅雯表示，新北首次舉辦2022「Just FUN 新北」街頭文化節，集結塗鴉、饒舌、街藝、街舞四大元素，為市民朋友帶來有趣好玩街頭嘉年華，同時展現新北市尊重各種文化藝術並致力於推廣街頭文化。

塗鴉融合音樂與舞蹈的FASO，奪得季軍。圖／新北市文化局提供
塗鴉融合音樂與舞蹈的FASO，奪得季軍。圖／新北市文化局提供
從高雄湧到而來比賽的三人組TSG，獲得亞軍。圖／新北市文化局提供
從高雄湧到而來比賽的三人組TSG，獲得亞軍。圖／新北市文化局提供

街舞

延伸閱讀

推動惜食6年 新北880噸食材重新分配

新北永和兒童創意繪畫比賽 2千學童描繪家庭時光

新北首批社區心理衛生中心開幕 全市預計大後年達7處

影／新店央北社宅跨世代「同玩節」 侯友宜念繪本同樂

相關新聞

新北墨路行者塗鴉冠軍出爐 SENK32抱回5萬獎金

板橋府中商圈及市民廣場，上周六、日連續兩天舉辦的2022「Just FUN 新北」街頭文化節活動，在府中廣場激戰兩天墨路...

推動惜食6年 新北880噸食材重新分配

珍惜糧食為國際矚目議題，新北市為推動珍惜糧食，透過教育扎根、公益運用、公私協力等方式，將賣像不佳、生產過剩食品重新分配，...

夜間施工擾民 北市1年3千處違規

台北市環保局2017年修正「北市禁止從事妨礙安寧行為之區域範圍及時段」，明定夜間時段不得於住宅區等第一至第三類噪音管制區...

台2線大車事故增 多管齊下嚴抓

台2線大車事故頻傳造成死傷，且逐年增加，瑞芳警分局光今年5到7月取締352案，增加近7成。新北市警局決定在台2線等事故路...

新北設社區心衛中心 2處開幕

新北市府昨天在新店及中和成立社區心理衛生中心，9月起啟用，邀請8家責任醫院擔任後盾，提供專業的心理諮商與個案管理服務。市...

台北城博27日登場 今搶先體驗

被視為台北市長柯文哲畢業展的2022台北城市博覽會，8月27日將在花博公園爭艷館正式登場。為期16天的台北城博將有六大展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。