新北墨路行者塗鴉冠軍出爐 SENK32抱回5萬獎金

板橋府中商圈及市民廣場，上周六、日連續兩天舉辦的2022「Just FUN 新北」街頭文化節活動，在府中廣場激戰兩天墨路行者國際塗鴉大賽爭霸結果出爐，由SENK32以燦爛又繽紛的迷人色彩奪冠，獲得最高獎金5萬元。

墨路行者國際塗鴉大賽自前天下午1時起，由8組決賽入選團隊在板橋府中廣場展開精采決賽，以老派嘻哈派對為主題，各團隊使出渾身解數，歷經兩日的激鬥，最終由SENK32奪冠。

而「新北FUN街頭」街舞大賽，經過預賽廝殺，排舞賽、BREAKING賽事、FREESTYLE公開組及女力組等7大組別，昨日於市民廣場大展身手，讓現場對戰緊繃張力達到高點，賽事壓軸的FREESTYLE 3 on 3及1 on 1組分別由青婷拌飯、ANIKISHIUAN奪冠。