推動惜食6年 新北880噸食材重新分配

珍惜糧食為國際矚目議題，新北市為推動珍惜糧食，透過教育扎根、公益運用、公私協力等方式，將賣像不佳、生產過剩食品重新分配，推動6年來約將880噸食材重新分配利用，社會局今舉辦成果展。

新北市長侯友宜表示，糧食議題政策能帶來改變，但當每人落實惜食價值時，才有機會找到環境永續解方。

新北市社會局今年以推動永續食物為目的與在地經驗進行交流，使各方見到更多不同的策略及作法，今日並辦理惜食分享網研討會，透過經驗交流激發各領域惜食推動者更多想法。

侯友宜表示，糧食議題不僅是國際正面對問題，國內各縣市、公私單位甚至每個人都身在其中，政府政策也許能帶來一點改變，但食物的議題與人生活緊密相關，只有民間及產業跟著改變，力道才會變大，當每一個你我也逐漸認同惜食價值並落實的時候，才有機會從糧食浪費的議題中找到一條通往環境永續的解方。

他說，這過程中有賴各層面產業及民間單位認同及支持，新北惜食分享網6年來才能夠累積相當成果，這樣的成績是每一位參與惜食夥伴用行動堆砌出來，880噸食材重新運用分配予社區共餐據點，達127萬以上人次受益外，更影響超過1300個單位參與惜食行動。