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柯文哲畢業展 台北城博下周六開幕 試營運搶先體驗
被視為台北市長柯文哲畢業展的2022台北城市博覽會，8月27日在花博公園爭艷館正式登場。為期16天的台北城市博覽會展覽，將有六大展區及沉浸式劇場，宛如濃縮版台北市日常，為了讓民眾搶先體驗，北市府8月20至22日展開為期3天試營運，上周末以開放團體為主，周一開放民眾體驗。
台北市長柯文哲任期倒數4個多月，柯文哲卸任前舉辦城市博覽會規畫六大主題區，分別為永續發展、城市再生、打開台北、共融社會、創新創業、智慧城市等，其中大數據中心為展場亮點之一，為了讓民眾對數據有進一步接觸，展場規畫科技式體驗，展現大數據中心如何分析資訊、如何透過選擇、生活方式，對城市產生一些影響。
另外，展場還有規畫沈浸式劇場，透過長22公尺、高7.5公尺的長型螢幕，以十台投影機，呈現台北市的現在與未來，相當震撼；展場還有大型的城市模型，讓參觀者體驗台北城市的改變與翻轉。
研考會主委黃銘材表示，這次的城市博覽會也會有互動遊戲，讓民眾體驗淨零碳排的觀念；另外，第三展區「打開台北」，還有外國畫家以手工插畫畫出台北的景點與故事，以外國人的視角看台北，相當有趣。
北市研考會表示，試營運結束之後，周二就會調整相關細節，27日正式開幕，開幕後每日營運時間為上午10點到晚間6點；假日為上午10點到晚間8點，參觀者可以用60分鐘到2個小時，體驗台北的過去和未來，整個展區以沉浸式劇場，光雕投影、數位互動、城市模型、動態影片等多元方式，演繹台北的成長與蛻變，呈現台北對於下個世代未來的願景規畫。
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