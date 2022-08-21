夜間動工民眾夜不能眠 北市近1年高達3000施工處違規

北市環保局2017年修正「台北市禁止從事妨礙安寧行為之區域範圍及時段」，規定夜間時段，不得於住宅區等第一至第三類噪音管制區，使用動力機械從事施工，但北市過去1年卻有501件、3001個施工點違反規定，占所有夜間施工案件高達7成6，北市工務局被質疑於所屬工地帶頭違法。工務局表示，考量交通影響，才會選在夜間施工，會與民眾多溝通，並承諾1個月內提出改善報告。

北市議員苗博雅接獲民眾陳情指出，住宅周邊因夜間施工被吵到無法入眠，民眾質疑北市住宅區依法不能於夜間施工，但此情況仍層出不窮。調閱去年3月至今年3月所有工務局及所屬各機關夜間施工案件清冊，總計656件，再將上述施工地址一一比對，發現完全沒涉及第一至三類噪音管制區的案件僅155件，也就是說，過去1年有高達76％是在第一至三類噪音管制區夜間施工。

環保局稽查大隊大隊長顏伶珍坦言，依照噪音管制法及北市自訂的「台北市禁止從事妨礙安寧行為的區域範圍跟時段」規定，發現平日晚上10時至隔天早上8時、假日中午12時至下午2時及晚上6時至隔天早上8時，確實不得在第一至三類管制區使用動力機械從事施工妨礙安寧。

若要在第一至三類噪音管制區夜間施工，顏伶珍表示需要目的事業主管機關核准，通常各單位會把核准夜間施工公文副知環保局，因此確實有可能工務局會核准自己的案子，而環保局接獲民眾檢舉時，才會到場稽查。

苗博雅表示，這就是目前遇到的問題，工務單位自己核准自己施工，環保局只是被動告知，民眾檢舉後，考量人力配置，多半也無法馬上到場，到場後即便開單或要求停工，也不會有太大作用，「如果跟環保局檢舉有用，民眾就不會打給議員了」。

苗指出，在上述656個案例裡，總計有4011個施工點，有3001個施工點，是在第一至三類噪音管制區，其中大安文山區案件加總起來，共占4成，另夜間施工審定會勘，僅有交通及工務單位到場評估交通影響，環保主管機關卻沒到場評估噪音影響，要求工務局及環保局應遵循相關法令的內部控管機制，盡快提出策進作為，並與民眾做好溝通，保障市民生活安寧。