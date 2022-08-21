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三重荒屋成衛生及治安死角 「新北美樂地」拆除並綠化

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
三重區大同南路和環河南路岔口閒置多年公有地上的廢棄建物拆除綠化，除增添綠意、景觀美化外，民眾在鬧區也多一處可佇足休憩的小角落。圖／新北工務局提供
三重區大同南路和環河南路岔口閒置多年公有地上的廢棄建物拆除綠化，除增添綠意、景觀美化外，民眾在鬧區也多一處可佇足休憩的小角落。圖／新北工務局提供

新北近年力推「新北美樂地」專案，將閒置或遭占公有土地活化，升級為綠地或停車空間等。新北工務局表示，近日透過跨局處合作，再將三重區大同南路和環河南路岔口閒置多年公有地上的廢棄建物拆除綠化，除增添綠意、景觀美化外，民眾在鬧區也多一處可佇足休憩的小角落。

新北養工處說明，位於三重區大同南路與環河南路口，一處於民國97年辦理環河南路道路開闢時未拆除的畸零地建物，經地方居民反映該處常遭民眾棄置垃圾，影響環境衛生，且建物原住戶早已搬離疏於管理，結構外觀斑駁老舊、鋼筋裸露，恐影響行人安全。

養工處邀集拆除大隊、地政局、區公所等相關單位會勘研商後，為改善環境髒亂及治安死角等問題，並顧及周邊市民通行安全，各單位決定攜手將該建築物拆除，再由區公所施作綠美化改善環境，已於近日完工。

工務局指出，該建物土地面積約40平方公尺，為道路闢建後之既存建物，早年以簡易木板圍設，避免民眾擅自闖入或丟棄垃圾，但仍有民眾自行破壞丟棄垃圾，造成環境髒亂惡化。

後由養工處負擔拆除經費，委由拆除大隊協助辦理拆除清運，工程經費約155萬元，再由區公所施作綠美化工程。完工後不僅解決土地閒置問題、提供市民綠化休憩空間外，亦改善當地環境市容及道路通行視角，可謂一舉數得，創造出市民安心且安全的交通及人行環境。

位於三重區大同南路與環河南路口，一處於民國97年辦理環河南路道路開闢時未拆除的畸零地建物，經地方居民反映該處常遭民眾棄置垃圾，影響環境衛生及附近居民安全。圖／新北工務局提供
位於三重區大同南路與環河南路口，一處於民國97年辦理環河南路道路開闢時未拆除的畸零地建物，經地方居民反映該處常遭民眾棄置垃圾，影響環境衛生及附近居民安全。圖／新北工務局提供

新北 綠美化

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