新北永和兒童創意繪畫比賽 2千學童描繪家庭時光

新北市永和區公所昨在永和國父紀念館舉辦「2022新北市永和區兒童創意繪畫比賽頒獎典禮」，今年繪畫主題「我的幸福時光～我們這一家」，參賽作品近2000件，其中選出400幅得獎作品，不少小朋友開心接過獎項，現場氣氛溫馨歡樂。

新北副市長劉和然表示，恭喜所有得獎孩童，也鼓勵大家繼續創作，成為小小畫家。永和區兒童創意繪畫比賽今年已經邁入第五屆，以「我的幸福時光～我們這一家」為主題，孩子們用畫筆描繪出與家人相處的幸福時光，包含一起旅行、公園運動、烤肉、露營野餐、逛夜市、甚至是做家事，藉著小朋友天真又富創意的筆觸，呈現家人間美好深厚的感情。

新北市副議長陳鴻源表示，今年的作品同樣讓他感到十分驚豔，豐富的色彩和多元媒材的運用，讓畫面更吸睛。今年頒獎典禮特別將作品作成明信片，要送給孩童做紀念，感謝小朋友畫出這麼棒的作品，讓大人們感受到滿滿的幸福時光；鼓勵未得獎小朋友別氣餒，明年再接再厲，肯定會有更好表現。

參賽者盧又瑄分享，今年二度參賽獲得中年級金牌獎，之前第一次的成績是優選獎，很開心自己的作品獲得評審青睞，這次構圖特別上網查資料參考，母親也提供意見，畫上和家人一起去玩自己最喜歡的摩天輪、露營、看書，以及媽媽在家做飯與母親一起吃飯的時光，能得到金牌獎，非常感謝評審，還有母親和她一起完成作品。

永和區長陳怡君表示，兒童繪畫比賽是在疫情期間唯一不間斷持續辦理的活動，這次繪畫比賽感謝永和區各公私立國小校長的支持和協助，讓徵件圓滿順利。另外，今年總共辦理8場次兒童DIY活動，跟往年相比除增加2場DIY課程外，特別於8月份加碼邀請弱勢家戶兒童參與，總計嘉惠1040名兒童。