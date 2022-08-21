憂貼標籤...早期療育人次減少 議員舉辦幼兒篩檢活動

新手父母最擔心的就是孩童的身心成長情形，新北市議員張維倩今與民間團體辦理早療篩檢活動，讓孩童藉由遊戲關卡了解發展狀況，父母也可以現場諮詢，既能解早期療育的重要，也解決了對孩童的教養疑慮，吸引不少家庭參加，孩童們也玩得不亦樂乎，氣氛相當熱絡。

為了解新生兒童的成長狀況，張維倩與台灣遲緩兒天使樂園協會今在中和秀峰市民活動中心舉辦早療篩檢活動，讓新手爸媽可以透過活動了解孩童的發展狀況，同時也能現場與治療師討論幼兒的教養方針，讓現場聚集不少家長與孩童的歡笑聲。

張維倩表示，早期教養觀念會認為發展比較慢的孩童是大隻雞慢啼，有時是父母及長輩擔心孩童透過篩檢會被貼上標籤而不願就醫，因此特地舉辦早療篩檢活動，讓孩童可藉由遊戲活動關卡評估孩童發展狀況，也讓父母親可以透過現場諮詢了解孩童發展狀況。

台灣遲緩兒天使樂園協會秘書長林蘭遜指出，近期受疫情影響，許多需要早期療育的孩童可能中斷治療課程，「慢飛天使們」的進步也受到了限制。

林蘭遜表示，感謝張維倩共同舉辦活動，透過篩檢活動也更能向家長推廣早期療育的重要，並讓家長知道社會福利諮詢及家庭支持服務，讓有需要的孩童們都能及早接受治療。

民眾洪小姐表示，今特地從土城坐車到中和參加活動，現場看到孩童參加了拋球、單雙腳跳躍、平衡遊戲等關卡，並現場與治療師討論孩童發展情形，更清楚了解自家孩童發育符合同齡的進度，解決自己心中長久以來的教養疑慮，特別感謝張維倩與協會舉辦如此有意義的活動。