致詞說政治很無聊 侯友宜：全台灣沒這樣玩的

今天中午新北市長侯友宜參加三重李氏宗親會會員大會，他致詞時提到岳母姓李且感情非常好，是在北市最親的親人。另隨著選戰升溫，市政議題攻防不間斷，侯則表示政治真的很無聊，政治不是對立跟衝突，政治應該團結合作為國家付出，不是你說對我就說錯，全台灣沒有這樣玩的。

新北市設籍「李」姓人口約24萬人，今天中午由新北市議員李余典舉辦李氏宗親會會員大會，侯友宜致詞時說，18歲從南部到北部來當刑警，被老婆叫去同住，岳母是台北市人姓李，因為長時間住台北、較沒時間回家看父母，因此岳母是北市最親的親人。也因此對李家姓充滿感恩。

侯友宜說，台灣很小、隨便找一個人拉關係都有，大家要連在一起面對外面，裡面團結很重要，哪有分什麼黨派，都覺得很奇怪，他說自己是警察出身只分好、壞人，尤其辛苦人要幫忙多一點，做人要用這個角度來看事情，所以幾十年來不太喜歡講政治，政治真的很無聊，而且政治不是對立跟衝突，政治應該團結合作為國家付出，不是你說對、我就說錯，全台灣沒有這樣玩的。