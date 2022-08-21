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新北首批社區心理衛生中心開幕 全市預計大後年達7處

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
為強化民眾心理健康，提升社區心理衛生服務，新北今在新店及中和分別成立新北首座社區心理衛生中心，為民眾提供專業的心理諮商服務與個案管理服務。記者李成蔭／攝影
為強化民眾心理健康，提升社區心理衛生服務，新北今在新店及中和分別成立新北首座社區心理衛生中心，為民眾提供專業的心理諮商服務與個案管理服務。記者李成蔭／攝影

為強化民眾心理健康，提升社區心理衛生服務，新北今在新店及中和分別成立新北首座社區心理衛生中心，為民眾提供專業的心理諮商服務與個案管理服務。市長侯友宜表示，過去民眾有情況只能求助精神科，如今社區內就能發揮功能，讓心理衛生，達到真正的健康，全市預計114年前達7處。

侯友宜分享，自己過去工作經過槍林彈雨，知道也會有槍傷症候群，但過去只能自我療癒，過往相關情況都只能到精神科，而沒有心理輔導，很多人難以主動求助，所以其實心裡衛生、心裡健康才是真正健康。

侯友宜提到，很多人有工作壓力及苦悶，走不出來，這都不是對的，長期以來變成憂鬱，這已經是一個現象，所以心裡衛生很重要，如今社區有心裡衛生，就能解決問題及發輝功能，除中和及新店兩處社區心理衛生中心今開幕外，預計114年前全市達7處。

侯友宜表示，新北市社區心理衛生中心希望為民眾提供「好、安、心（好夥伴、安全感、心識能）」的心理衛生服務，中心將為民眾提供專業的心理諮商服務與個案管理服務，提供及時求助，並在社區內加強辦理心理健康活動，每月為不同族群規劃主題課程。

中心並邀請8家責任醫院擔任最佳後盾，也攜手社會局、民政局、新北市中醫師公會等網絡單位，其中新店的中心更首創「央北社宅中醫藥教育園區」，種植十幾種中藥植栽，例如薰衣草、麥門冬等可以協助民眾舒緩情緒。

新北衛生局補充，新店區及中和區社區心理衛生中心自9月1日起服務，新店區每周二下午、每周三上午；中和區每周四下午均有駐點心理師傾聽民眾情緒困擾，即日起開放預約。另外也因應疫情首度辦理「無敵心心」康復者支持團體，於9到10月心理健康月期間，引導民眾自我覺察與調適身心。

世界衛生組織（WHO）曾指出「沒有心理健康，就沒有真正的健康」，新北這次攜手衛福部心理健康司成立社區心理衛生中心，而中央先前也規畫在全國布建71座社區心理衛生中心，給家屬或病友支持。

為強化民眾心理健康，提升社區心理衛生服務，新北今在新店及中和分別成立新北首座社區心理衛生中心，市長侯友宜也到央北社宅內的中心開幕。記者李成蔭／攝影
為強化民眾心理健康，提升社區心理衛生服務，新北今在新店及中和分別成立新北首座社區心理衛生中心，市長侯友宜也到央北社宅內的中心開幕。記者李成蔭／攝影
為強化民眾心理健康，提升社區心理衛生服務，新北今在新店及中和分別成立新北首座社區心理衛生中心，市長侯友宜也到央北社宅內的中心開幕。記者李成蔭／攝影
為強化民眾心理健康，提升社區心理衛生服務，新北今在新店及中和分別成立新北首座社區心理衛生中心，市長侯友宜也到央北社宅內的中心開幕。記者李成蔭／攝影
新店社區心理衛生中心首創「央北社宅中醫藥教育園區」，種植十幾種中藥植栽，例如薰衣草、麥門冬等可以協助民眾舒緩情緒，市長侯友宜拿起藥草了解。記者李成蔭／攝影
新店社區心理衛生中心首創「央北社宅中醫藥教育園區」，種植十幾種中藥植栽，例如薰衣草、麥門冬等可以協助民眾舒緩情緒，市長侯友宜拿起藥草了解。記者李成蔭／攝影
新店社區心理衛生中心位於央北社宅內，內設有繪圖空間。記者李成蔭／攝影
新店社區心理衛生中心位於央北社宅內，內設有繪圖空間。記者李成蔭／攝影
新店社區心理衛生中心位於央北社宅內，內設有心理諮商室。記者李成蔭／攝影
新店社區心理衛生中心位於央北社宅內，內設有心理諮商室。記者李成蔭／攝影
新店社區心理衛生中心首創「央北社宅中醫藥教育園區」，種植十幾種中藥植栽，例如薰衣草、麥門冬等可以協助民眾舒緩情緒。記者李成蔭／攝影
新店社區心理衛生中心首創「央北社宅中醫藥教育園區」，種植十幾種中藥植栽，例如薰衣草、麥門冬等可以協助民眾舒緩情緒。記者李成蔭／攝影
新北攜手心理健康司長諶立中及8家責任醫院代表共同宣布「新北市社區心理衛生中心」正式啟動。記者李成蔭／攝影
新北攜手心理健康司長諶立中及8家責任醫院代表共同宣布「新北市社區心理衛生中心」正式啟動。記者李成蔭／攝影
為強化民眾心理健康，提升社區心理衛生服務，新北今在新店及中和分別成立新北首座社區心理衛生中心，市長侯友宜也到央北社宅內的中心開幕。記者李成蔭／攝影
為強化民眾心理健康，提升社區心理衛生服務，新北今在新店及中和分別成立新北首座社區心理衛生中心，市長侯友宜也到央北社宅內的中心開幕。記者李成蔭／攝影

衛生局 侯友宜

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