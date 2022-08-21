影／新店央北社宅跨世代「同玩節」 侯友宜念繪本同樂

社宅近期頻成新北話題，其中新店央北社宅是市府主打典範，今舉辦「央北同玩節」活動，新北市長侯友宜除與居民同樂外，還特別到閱覽室念繪本故事給兒童聽，現場氣氛溫馨。侯友宜表示，新北社宅照顧各族群，這就是「不要遺忘任何一個人」的居住正義，而社宅的活動也帶動居民參與，讓各世代生命力茁壯。

新北城鄉局今在央北社宅舉辦「央北同玩節」，現場有「跨世代共居種子戶」與市府合作布置不少活動攤位及市集，侯友宜也擔任神秘嘉賓主持開幕典禮，並作為回饋課程的代班種子，為大小居民朗讀屬於央北的繪本－「種子的奇幻之旅」。

侯友宜表示，央北社會住宅滿兩年，世代共居的1070戶社區居民也融入這塊土地，社區內有公共托育、日間照顧中心、兒少照顧、身心障礙照顧及社區心理衛生中心，所以社宅的多元性就是「不要遺忘任何一個人」，把每個人照顧好，讓居住正義在新北落實。

侯友宜提到，新北這幾年力推社宅，近日得到國家卓越建設獎的肯定，非常不容易，所以社宅在保有品質的同事，新北也跟中央合作規畫，未來會蓋4.5萬戶，明年先完成1.1萬戶，另外也有租金補貼3.2萬戶、包租代管8千戶，目標共8.5萬戶。

侯友宜補充，像央北就是一個社宅典範，近年舉辦170場種子户活動，超過1000人參與，是規模最大，帶動居民分享及參與，讓生命力成長茁壯。另外，活動中也請到央北長者種子戶的代表詹莉莉女士分享，自己每場活動都參與，為社區居民服務，自己也獲得很多，住的開心舒適。

城鄉局長黃國峰表示，央北社宅為新北規模最大，為讓居民有更多交流，走出住家，特別辦理「同玩節」活動，今日人數多也成效好，未來也盼能將活動在新北各社宅舉辦。