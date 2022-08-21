快訊

竹聯幫龍哥操盤電詐 柬埔寨「起桶仔」集資600萬就開桶？

獨／高雄水餃嬤孫女出國當月薪百萬秘書 擔心遭詐盼警機場攔人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／新店央北社宅跨世代「同玩節」 侯友宜念繪本同樂

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新店央北社今舉辦「央北同玩節」活動，新北市長侯友宜除與居民同樂外，還特別到閱覽室念繪本故事給兒童聽，現場氣氛溫馨。記者李成蔭／攝影
新店央北社今舉辦「央北同玩節」活動，新北市長侯友宜除與居民同樂外，還特別到閱覽室念繪本故事給兒童聽，現場氣氛溫馨。記者李成蔭／攝影

社宅近期頻成新北話題，其中新店央北社宅是市府主打典範，今舉辦「央北同玩節」活動，新北市長侯友宜除與居民同樂外，還特別到閱覽室念繪本故事給兒童聽，現場氣氛溫馨。侯友宜表示，新北社宅照顧各族群，這就是「不要遺忘任何一個人」的居住正義，而社宅的活動也帶動居民參與，讓各世代生命力茁壯。

新北城鄉局今在央北社宅舉辦「央北同玩節」，現場有「跨世代共居種子戶」與市府合作布置不少活動攤位及市集，侯友宜也擔任神秘嘉賓主持開幕典禮，並作為回饋課程的代班種子，為大小居民朗讀屬於央北的繪本－「種子的奇幻之旅」。

侯友宜表示，央北社會住宅滿兩年，世代共居的1070戶社區居民也融入這塊土地，社區內有公共托育、日間照顧中心、兒少照顧、身心障礙照顧及社區心理衛生中心，所以社宅的多元性就是「不要遺忘任何一個人」，把每個人照顧好，讓居住正義在新北落實。

侯友宜提到，新北這幾年力推社宅，近日得到國家卓越建設獎的肯定，非常不容易，所以社宅在保有品質的同事，新北也跟中央合作規畫，未來會蓋4.5萬戶，明年先完成1.1萬戶，另外也有租金補貼3.2萬戶、包租代管8千戶，目標共8.5萬戶。

侯友宜補充，像央北就是一個社宅典範，近年舉辦170場種子户活動，超過1000人參與，是規模最大，帶動居民分享及參與，讓生命力成長茁壯。另外，活動中也請到央北長者種子戶的代表詹莉莉女士分享，自己每場活動都參與，為社區居民服務，自己也獲得很多，住的開心舒適。

城鄉局長黃國峰表示，央北社宅為新北規模最大，為讓居民有更多交流，走出住家，特別辦理「同玩節」活動，今日人數多也成效好，未來也盼能將活動在新北各社宅舉辦。

黃國峰指出，因應高齡少子化趨勢，新北不斷嘗試多元試辦計畫，從106年三峽北大社宅首推青銀共居試驗場域，並於109在新店央北社宅擴大共居場域，提出跨世代共居種子計畫，未來以為持續在各社區埋下更多種子。

新北城鄉局今在央北社宅舉辦「央北同玩節」，活動也請到央北長者種子戶的代表詹莉莉女士分享，自己每場活動都參與，為社區居民服務，自己覺得得到很多，也住的開心舒適。記者李成蔭／攝影
新北城鄉局今在央北社宅舉辦「央北同玩節」，活動也請到央北長者種子戶的代表詹莉莉女士分享，自己每場活動都參與，為社區居民服務，自己覺得得到很多，也住的開心舒適。記者李成蔭／攝影
新北城鄉局今在央北社宅舉辦「央北同玩節」，現場有「跨世代共居種子戶」及不少居民們同樂。記者李成蔭／攝影
新北城鄉局今在央北社宅舉辦「央北同玩節」，現場有「跨世代共居種子戶」及不少居民們同樂。記者李成蔭／攝影
新北城鄉局今在央北社宅舉辦「央北同玩節」，現場有「跨世代共居種子戶」與市府合作布置不少活動攤位及市集。記者李成蔭／攝影
新北城鄉局今在央北社宅舉辦「央北同玩節」，現場有「跨世代共居種子戶」與市府合作布置不少活動攤位及市集。記者李成蔭／攝影
新北城鄉局今在央北社宅舉辦「央北同玩節」，現場有「跨世代共居種子戶」與市府合作布置不少活動攤位及市集。記者李成蔭／攝影
新北城鄉局今在央北社宅舉辦「央北同玩節」，現場有「跨世代共居種子戶」與市府合作布置不少活動攤位及市集。記者李成蔭／攝影
新店央北社今舉辦「央北同玩節」活動，新北市長侯友宜除與居民同樂外，還特別到閱覽室念繪本故事給兒童聽，現場氣氛溫馨。記者李成蔭／攝影
新店央北社今舉辦「央北同玩節」活動，新北市長侯友宜除與居民同樂外，還特別到閱覽室念繪本故事給兒童聽，現場氣氛溫馨。記者李成蔭／攝影

社宅 新北市長 侯友宜

延伸閱讀

林口交流道增10億預算 侯友宜指缺工料本就需中央補助

兩岸可共打柬埔寨罪犯？ 侯友宜籲政府以多元管道面對

參加「央北同玩節」 侯友宜為大小朋友説故事

影／跟饒舌歌手唱跳 侯友宜籲要尊重言論自由

相關新聞

新北首批社區心理衛生中心開幕 全市預計大後年達7處

為強化民眾心理健康，提升社區心理衛生服務，新北今在新店及中和分別成立新北首座社區心理衛生中心，為民眾提供專業的心理諮商服...

影／新店央北社宅跨世代「同玩節」 侯友宜念繪本同樂

社宅近期頻成新北話題，其中新店央北社宅是市府主打典範，今舉辦「央北同玩節」活動，新北市長侯友宜除與居民同樂外，還特別到閱...

影／蔡英文台東視察社會住宅 稱300戶不夠一起找基地

蔡英文總統今天由立委劉櫂豪陪同，到台東視察社會住宅「海濱好室」建築基地，她說，300多戶社會住宅的確不夠，應該繼續往上加...

參加「央北同玩節」 侯友宜為大小朋友説故事

新北市長侯友宜上午前往新店央北社會住宅出席由城鄉發展局舉辦的「央北同玩節」夏日市集派對活動，同時擔任神秘嘉賓主持開幕典禮...

毛小孩開刀索天價20萬 中市府：研議成立稽核單位

有消費者向台中市議員張耀中控訴，有市民帶寵物到台中一家動物醫院開刀，竟要20萬元，被質疑價格太高時，醫師表示「在別的地方...

整頓五股垃圾山反導致非法棄置？ 環保局駁：邏輯不通

民進黨新北市長參選人林佳龍昨晚赴新店座談會時，競總執行總幹事、新北黨部主委何博文說，新北因整頓五股垃圾山讓裝潢廢棄物無處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。