影／蔡英文台東視察社會住宅 稱300戶不夠一起找基地

蔡英文總統今天由立委劉櫂豪陪同，到台東視察社會住宅「海濱好室」建築基地，她說，300多戶社會住宅的確不夠，應該繼續往上加，也指示「大家一起尋找基地」，新建更多社會住宅，滿足民眾需求。

蔡英文總統今天到台東視察社會住宅，心情相當好，還問現場媒體「是否有買屋需求」，對於媒體反映「近10年房價漲太高」，「台東透天厝都是千萬豪宅、買不起」，蔡英文總統說，那要多蓋一點社會住宅，也提醒媒體去幫忙找基地。

蔡英文總統說，以前多數人都認為，社會住宅要蓋在都會區，但她認為台東也有這個需求，但要蓋社會住宅重點就是找基地， 而且最好是國有地，土地取得成本低，更適合蓋社會住宅，她也認為台東應該可以找到蠻多適合土地，希望透過社會住宅來平抑高漲的房價。

蔡英文總統說，很開心「海濱好室」社會住宅9月將動工，但目前看起來僅興建300戶是不夠的，希望社會住宅數能夠持續往上加，因為積極投資社會住宅，就是投資年輕人的未來，她一定會緊盯進度，讓台東有更充沛的宜居環境。

劉櫂豪除稱讚「海濱好宅」所在地區域環境機能佳，也向蔡英文總統建議，台東可以興建更多多功能性社會住宅，例如舊的805醫院，可結合辦公環境，朝新創社會住宅發展，滿足返鄉青年創業、住宿及在地住宅需求。