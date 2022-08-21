毛小孩開刀索天價20萬 中市府：研議成立稽核單位

有消費者向台中市議員張耀中控訴，有市民帶寵物到台中一家動物醫院開刀，竟要20萬元，被質疑價格太高時，醫師表示「在別的地方可能要30萬元」張耀中說，他實地訪查，一條的藥膏差價達3倍，且夜間門診一樣的症狀，不同醫療所的費用價差數百元。他認為主管單位農業局應成立稽核單位，讓收費標準公開透明。

張耀中指出，寵物被暱稱「毛小孩」飼主當成寶貝，遇到犬貓受傷生病，小動物沒有健保，即使小資族也肯節衣縮食付高額醫藥費。日前有市民向他反映，帶寵物到台中一家動物醫院開刀，竟要20萬元，被質疑價格太高時，醫師表示「在別的地方可能要30萬元」凸顯收費標準落差大，有如坐地起價。

台北市議員鍾沛君也曾控訴北市有動物醫院胡亂收費，寵物誤食巧克力，急診費、照心電圖、X光、打催吐針、血液檢查，花上8000多元，飼主帶毛小孩就醫，很擔心被敲。

台中有登記的犬貓近13萬隻，事實上可能有數倍之多。市議員張耀中說，貓狗寵物的診療與用藥收費標準不一，常引起醫療院所與民眾的消費糾紛，他建議市府應成立公正的稽核單位，讓收費更透明公開，公權力介入稽查，也可嚇阻不良醫療所坐地起價。

農業局長蔡精強說，確有成立稽核單位的必要，有助於寵物醫療所收費更合理，「這是一個很好的機制」農業者局會著手辦理。

台中市獸醫師公會公布「開業醫院小動物診療費用標準表」張耀中說，根據獸醫師法規定，動物醫院收費不得超過收費標準，違反者可向動保處檢舉，查證屬實可處9000元以下罰鍰。但其規定的「檢舉」程序，飼主可能因不清楚收費標準，不敢隨意檢舉。

民進黨議員張耀中、謝志忠、王立任聯合建議市府成立稽核單位，主動到各動物醫療所稽核收費是否合法？讓消費者安心付費，嚴懲無良醫療所的不法行為，也可以正視聽，不要動物醫院被汙名化。