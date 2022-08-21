整頓五股垃圾山反導致非法棄置？環保局駁：邏輯不通

民進黨新北市長參選人林佳龍昨晚赴新店座談會時，競總執行總幹事、新北黨部主委何博文說，新北因整頓五股垃圾山讓裝潢廢棄物無處去，造成業者非法棄置。新北環保局長程大維晚間駁斥邏輯不通，要林陣營勿為非法業者亂丟找藉口。

程大維表示，過去的五股垃圾山藏污納垢，不肖業者為謀私利，以低價招攬生意，再把廢棄物隨意往裡倒，做無本生意，垃圾山才會越來越高，因有新北市長侯友宜，加上市府團隊的努力，才剷除了三十幾年來的都市毒瘤，造就現在的五股夏綠地。

程大維指出，為妥善處理裝潢廢棄物，新北積極輔導轄內45家營建廢棄物處理、再利用機構及簡易分類場，每年可分類處理133萬公噸，足以收受新北市每年產生67萬公噸，不僅分類處理量能穩定，簡易分類場制度也獲中央肯定。

此外，環保局也調查轄內營建拆除工程、裝潢修繕廢棄物清除處理價格，與鄰近基隆、台北、桃園市場價格並無明顯差異；而價格之所以有高有低，是因為依廢棄物內容複雜度、運送距離及營運成本而有不同。另外，營建裝潢廢棄物本可跨縣市清運，民眾應可依自身需求，選擇價格合理、服務優良且合法的清除處理機構。

程大維分析，近3年市府重案組查獲非法棄置案件，其中以極低價格延攬收受廢棄物的業者，多數都與非法棄置，也因此環保局持續結合警察局強力執行「黑蝙蝠專案」針對疑似未攜帶合法清運聯單的車輛加以攔查取締。去年更與警檢啟動「靖土掃黑行動」，強力打擊非法，保障合法業者權益。