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金山慈護宮空中花園種「媽祖菜」 賣菜助學童課後陪伴

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
金包里慈護宮董事長游忠義頒感謝狀給促成「媽祖菜園顧金孫學童課後陪伴計畫」的單位。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
金包里慈護宮董事長游忠義頒感謝狀給促成「媽祖菜園顧金孫學童課後陪伴計畫」的單位。圖／台灣藝術創生文化基金會提供

新北市金包里慈護宮在空中菜園種植水耕蔬菜，取名「媽祖空中菜園」，種出來的「媽祖菜」在市集販售，希望作為慈護宮辦理學童課後陪伴的創辦基金，並由富泰智能動力公司，捐助足額款項讓課後陪伴計畫達標成真。

上個月首辦市集準備220把「媽祖菜」，銷售一空，讓擺攤的阿公阿嬤非常開心。首次市集獲得好評，金包里慈護宮昨天舉辦第二次「媽祖菜市集」，金包里慈護宮董事長游忠義頒感謝狀給促成「媽祖菜園顧金孫學童課後陪伴計畫」的單位，有富泰智能動力公司、淡江大學USR計畫、台灣藝術創生文化基金會，使這個計畫募款達標。

游忠義表示，慈護宮先辦理「社區關懷據點，照顧社區長者，再開設「媽祖空中菜園」及「媽祖菜市集」，收入及募款所得除了重建慈護宮、也要開辦課後陪伴計畫，讓媽祖的愛心照拂金山的長者跟幼童。

游忠義說，除廟方人員的辛勤努力，感謝台灣藝術創生文化基金會的協助規畫、淡江大學USR計畫也由大眾傳播學系「小人物探險隊」師生協助在「度度客」平台募資。

富泰智能動力公司總經理林國文表示，知道慈護宮及淡江學生善心非常感動，決定捐款回饋，對能協助金山學童開啟課後陪伴的善舉，感到非常有意義。

淡江大學USR計畫由馬雨沛老師及「小人物探險隊」學生代表受贈，馬雨沛說，學生們一起為金包里創生建立起一個可長可久的生態系統，讓新北市產學界與社區長幼共同融入，成為有機的循環共好機制，就像長輩們親手栽種的蔬菜一樣的甘甜有味。

協助策辦市集的台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉指出，媽祖空中菜園、媽祖菜市集和學童課後陪伴形成一個善的循環，相信能讓更多好心人有參與公益的機會。

上個月首辦市集準備220把「媽祖菜」，銷售一空，讓擺攤的阿公阿嬤非常開心。首次市集獲得好評，金包里慈護宮昨天舉辦第二次「媽祖菜市集」。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
上個月首辦市集準備220把「媽祖菜」，銷售一空，讓擺攤的阿公阿嬤非常開心。首次市集獲得好評，金包里慈護宮昨天舉辦第二次「媽祖菜市集」。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
上個月首辦市集準備220把「媽祖菜」，銷售一空，讓擺攤的阿公阿嬤非常開心。首次市集獲得好評，金包里慈護宮昨天舉辦第二次「媽祖菜市集」。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
上個月首辦市集準備220把「媽祖菜」，銷售一空，讓擺攤的阿公阿嬤非常開心。首次市集獲得好評，金包里慈護宮昨天舉辦第二次「媽祖菜市集」。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
上個月首辦市集準備220把「媽祖菜」，銷售一空，讓擺攤的阿公阿嬤非常開心。首次市集獲得好評，金包里慈護宮昨天舉辦第二次「媽祖菜市集」。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
上個月首辦市集準備220把「媽祖菜」，銷售一空，讓擺攤的阿公阿嬤非常開心。首次市集獲得好評，金包里慈護宮昨天舉辦第二次「媽祖菜市集」。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
上個月首辦市集準備220把「媽祖菜」，銷售一空，讓擺攤的阿公阿嬤非常開心。首次市集獲得好評，金包里慈護宮昨天舉辦第二次「媽祖菜市集」。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
上個月首辦市集準備220把「媽祖菜」，銷售一空，讓擺攤的阿公阿嬤非常開心。首次市集獲得好評，金包里慈護宮昨天舉辦第二次「媽祖菜市集」。圖／台灣藝術創生文化基金會提供

媽祖 淡江大學

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