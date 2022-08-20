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林佳龍批五泰只做輕軌格局小 侯回酸：當部長時也認同

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜說，五泰輕軌已經過交通部所有專業人士可行性核定，當時的交通部長林佳龍也認為做輕軌是合理的，我們就尊重專業的評估。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜說，五泰輕軌已經過交通部所有專業人士可行性核定，當時的交通部長林佳龍也認為做輕軌是合理的，我們就尊重專業的評估。記者劉懿萱／攝影

民進黨新北市長參選人林佳龍昨日稱，五泰輕軌應該提升為中運量，認為新北市政府格局太小。新北市長侯友宜今晚間受訪表示，五泰輕軌已經過交通部所有專業人士可行性核定，當時的交通部長林佳龍也認為做輕軌是合理的，我們就尊重專業的評估。

林佳龍昨日說，五泰輕軌是自己在交通部長任內同意的，這條路線從五股、泰山串接三重跟蘆洲，之後還會通過板橋，所以應該要把這條路線提升為中運量的捷運系統，讓新泰塭仔圳、五股垃圾山有一個好的交通跟土地利用，並批評新北市府的格局太小。

侯友宜今日晚間出席2022「Just FUN 新北」街頭文化節，會後聯訪表示，五泰輕軌已經過交通部所有專業人士可行性核定，當時的部長也認為五泰做輕軌是合理的，在各種專業的考量，大家都認為五泰是要用輕軌來推動，我們尊重專業評估。

侯友宜強調，「尤其當時的部長也就是現在的林佳龍先生」，所以相信用專業的來看待這件事，才是最正確的方式。

新北市長 輕軌 交通部長

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