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血氧下降…不捨家人心碎 傳余苑綺盼「最後只要先生在場」

參考日新幹線 蔣萬安:北捷可推寵物專車或車廂

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
圖/取自蔣萬安臉書
圖/取自蔣萬安臉書

每年8月的第三個星期六是國際流浪動物日，國民黨台北市長參選人蔣萬安今在臉書指出，台北必須成為寵物友善城市，將參考日本新幹線，在北捷推出寵物專車或車廂，寵物跟飼主出門可以不用關籠。

蔣萬安說，自己養過五隻毛小孩大家常說「毛小孩是我們的家人，我們會讓家人在外流浪嗎？」當然也不能拋棄毛小孩。

蔣萬安除了呼籲「領養代替購買」；如果家中有多餘的毛毯、物資及飼料，歡迎捐給動保團體、流

蔣萬安說，台灣的動物政策還不完善，在去年的國際流浪動物日當天，農委會對154隻走私貓咪執行安樂死，大批貓奴湧入蔡總統臉書抗議，動保團體抨擊這是「極大的諷刺」，為毛小孩爭取福祉，還要持續努力。

蔣萬安也提出希望未來台北市可以從三大面向來推行「寵物友善城市」;醫療部分，推行寵物保險，降低飼主醫療負擔，進而減少棄養。

另外，空間部分，市有公園規劃狗狗專區、流浪動物之家增加可親近性，推行生命教育，提高市民領養意願。

蔣萬安表示，運輸上參考日本新幹線，在北捷推出寵物專車或車廂，寵物跟飼主出門可以不用關籠。

寵物 蔣萬安 毛小孩

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