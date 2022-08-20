新北創客淨灘 高中師生清出200公斤海洋垃圾
新北市教育局今天表示，樹林高中、金山高中百名創客社群師生響應淨灘，利用自製工具撿拾200公斤海洋垃圾，也認識海洋生態保育及正確回收分類知識，以行動支持海洋環境永續。
教育局今天發布新聞稿指出，跨局處與民間資源推動創客、創新及創業發展，日前與環保非營利組織Re-Think（重新思考）團隊合作清理金山區中角灣海灘。
教育局表示，樹林高中創客社群創意發想，將工地的廢棄水桶改造為瀝沙水桶，可以過濾沙子篩出垃圾，也自製焊鐵手扒鐵叉器，耙梳沙灘可找出潛藏在沙子裡、外表看不見的海洋垃圾。
金山高中學生蘇昱安說，海灘廢棄物大多停留在潮線上或防風林處，淨灘安全第一，要避免徒手撿拾廢棄物，並注意不要踩踏到生物及危險物品。但源頭管理，大家不要亂丟垃圾才最重要。
金山高中校長陳玉桂表示，學校創客社群投入淨灘活動，深深體會到海洋是金山最美的風景，師生將攜手守護家鄉美景。淨灘清出許多大量浮球、漁網及塑膠垃圾，也可減少海洋生物誤食海洋廢棄物，是很棒的海洋教育。
社群教師張曦舫說，學生淨灘時看見大量漁網、浮球及人為垃圾感到震撼。此外，因樹林高中地理位置親山，未來會帶著學生淨山，持續響應聯合國永續發展目標（SDGs）。
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