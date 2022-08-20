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首次體驗下田割稻 新北30名家庭志工感受石門人文風情

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
當地老農夫教小朋友如何割稻。圖／新北市社會局提供
當地老農夫教小朋友如何割稻。圖／新北市社會局提供

因生活型態改變，許多小朋友都沒見過黃澄澄的成熟稻子，新北市社會局舉辦家庭志工百年梯田「稻」此一遊活動，有30位家庭志工到石門嵩山社區發展協會，參訪百年梯田和石砌屋，並在老農夫的教導下，下田體驗割稻和傳統打榖。

嵩山社區發展協會理事長王綸為志工介紹當地景觀和人文，他說嵩山位處陽明山國家公園邊陲，又面臨東北角，因此有火山和東北季風兩個天然災害，但先人利用火山岩石，以「三角督」砌出百年不壞的梯田和石板屋，真的非常有智慧。

導覽志工東芳表示，因人口老化嚴重，年輕人又都外流，因此農田逐漸被棄耕，所幸近年來在市府和中央持續透過農村再生與社區活化計畫，除推廣無毒有機耕作，改善生態環境，也逐步發展農村套裝體驗行程，尤其社會局推出社區小旅行，在疫情趨緩之際，希望能多吸引遊客前來一遊。

從事宅配行業的黃嘉琴，不僅擔任學校志工，也讓3個小孩參加V世代小小志工營，這次更帶著3個孩子參加家庭志工日割稻活動，她說，現代小朋友大都是隨著3C產品長大，種稻、除草、割稻，大概都是從課本或電腦影片看到，能實際體驗農務非常難得。

新北市社會局長張錦麗表示，透過一日志工「心」體驗，在寓教於樂之餘，也啟發民眾對於生活環境的省思，尤其在祖孫節當日，能全家一起出遊，體驗以前農村社會的耕作樂趣，更能促進親子家庭的感情。

家庭志工一起體驗打稻榖。圖／新北市社會局提供
家庭志工一起體驗打稻榖。圖／新北市社會局提供

疫情 老化

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