林佳龍批汐東線計畫躺市府 藍議員：竟幫中央計較經費

捷運汐東線遲遲未核定，民進黨新北市長參選人林佳龍表示，市府還在修正計畫，新北市議會國民黨團書記長廖先翔質疑，林佳龍知道自己是在參選新北市市長嗎？居然不是幫新北市民拜託中央不要與地方計較經費儘速核定通過，卻是將炮火對向新北市政府，實在令人匪夷所思。

廖先翔表示，汐止就是自己的選區，有志為新北市服務的任何參選人應該都要為汐止的捷運努力，本案新北市政府已完成綜合規劃報告的實質審查，現在中央提出對經費分攤有不同意見，要汐東捷運幫總統蔡英文提出的基隆捷運多分攤14億元。

廖先翔說，不曉得林佳龍是還把自己當作交通部長，還是有志落選後角逐閣揆大位，如此幫腔中央要地方政府多出10多億經費，是擔心將來入閣後少了10多億經費可以花嗎？

廖先降表示，但請林佳龍搞清楚，自己正在參選新北市市長而不是行政院長，若不站在新北市民的角度發言向中央爭取建設與經費，新北市民都會看在眼裡，屆時開出的票數太難看，恐怕連入閣的機會都沒有了。