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三貂嶺隧道9月5日起休園調整 民眾問最多「鋼筋鋪面滑嗎？」

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
三貂嶺隧道9月5日起休園調整，最多人擔心鋼筋鋪面會不會滑。圖／工務局提供
三貂嶺隧道9月5日起休園調整，最多人擔心鋼筋鋪面會不會滑。圖／工務局提供

新北市三貂嶺生態隧道試營運2個月到9月4日，9月5日休園後進行檢討調整，預計9月下旬完成，試營運期間採網路預約總量管制，網路報到率約7成，現場開放民眾候補進入，未來開放方式及管理，會在檢討後再決定。

原定9月3日是最後一天開放，適逢星期六，新北市政府為了旅客能在假日完整體驗，決定延長一天開放時間，最後預約時間為8月22日，請民眾把握最後體驗時間。

工務局說明，截至8月19日統計，體驗遊客計12333人，在試營運期間收集來訪意見，從第一階段開放步行、第二階段單向人車混合、第三階段開放不限制來往方向人車混合，都是依民眾意見滾動式檢討，調整體驗方式，9月5日起將進行全園整理，盤點試營運回饋的意見進行檢討，預計9月下旬完成。

雙溪區公所表示，試營運期間採網路預約總量管制，網路報到率約7成，現場開放民眾候補進入，體驗過的旅客大多給予正面肯定，認同現場景觀及生態的保護，參與體驗的遊客提問最多的是鋼筋鋪面的設計及總量管制的決策，經過現場人員解說後，皆了解到市府為維護當地生態的初衷，以及建築師的設計巧思、鋼筋鋪面已有完整的防滑處理。

新工處表示，網站預約將於8月22凌晨零時開放最後一次預約，後續實際開放日期以公告為主，敬請大家期待，網站申請入場

新北 雙溪區

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