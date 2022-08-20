北市公園沙坑安全及衛生堪慮 工務局承諾1個月內改善

台北市推廣共融式遊樂場，在不少公園內鋪設沙坑，健全幼童身心發展。不過有家長投訴，部分沙坑超級硬挖不動，品質參差不齊，甚至玩到雜物碎屑、狗排泄物像在玩整人遊戲，安全、衛生也堪慮。北市工務局則承諾，未來會加強維護管理，現有問題會在1個月內改善，2個月內檢討設立沙坑SOP，確保品質與安全。

有民眾投訴，家長帶小朋友到立農公園、天母運動公園的沙坑玩沙，整座沙池硬梆綁挖不動也鏟不動，無奈下敗興而歸；改到前港公園，沙坑前卻是圍上警示禁入條，圍籬鐵柱也生鏽，清洗區域則無人清潔髒黑一片，又有明顯的高低落差相當危險，「哪裡能讓小朋友盡興玩沙？」。

議員楊靜宇指出，實地勘查發現，像是社子日光水岸公園裡的沙坑雜草、碎石隨處可見，走在其上、玩在其中都不安全；碧湖公園沙坑也摻雜碎石；大湖公園沙坑更見動物排泄物、水泥細石塊與垃圾溢著臭味，衛生條件差。

楊靜宇表示，福星公園沙坑配置手動挖沙器遊戲器材，鏟沙端卻相當鋒利，小朋友使用上不小心恐被割傷，實在不適合出現在公園裡。設置沙坑提供小朋友們玩沙好事一椿、立意良善，卻虛有空間與設施，不是令人卻步，就是玩得心驚膽跳，形同浪費公帑，堆出一座座既不安全也不衛生的沙坑。

楊靜宇也發現，北市府對於公園沙坑沙質、挖沙器到各個附屬遊戲設施全無招標規範，也就出現一組挖沙器要價4萬1875元的高價，又有得標廠商在單價分析表中載明用的是細沙，實際上卻是粗沙等等亂象，沙子種類、品質不一致，或溼答答且不乾淨，排水未做足，只有少部分有遮陽棚。

北市工務局長林志峯回應，沙坑區是為了讓小朋友可以自己動手玩樂、發揮想像力，滿足健全身心發展需求，排水有設計砂礫層；而沙坑設計的確沒有規定要使用何種沙子，目前有的就是白沙、黃沙和石英沙，設計圖也會要求一定深度。