北市危老申請案高、開工率低 議員批：數字漂亮沒幫助

台北政市府自詡危老案件申請及核准數六都之冠，但議員卻發現，雖然申請數居冠，但開工率僅52%，低於全國的76%，在六都吊車尾，議員批評數字很漂亮，但對危老重建沒什麼幫助，因為無法開工就無法重建，也無法解決北市的 老屋問題。建管處表示，有的危老案基地狹小，或另涉法令需釐清，會影響建照請領。

議員許家蓓指出，內政部統計危老案件全國平均核准率約七成，開工率達76%。而目前台北市危老申請數為908件，核准數709件，但取得建照的僅400件，順利開工的更只有210件，開工率僅52%，是六都最後一名。

另外，根據危老條例規定，重建計畫核准後要在180天內申請建照，但以台北市的狀況，從核准到取得建照的平均時間長達307天，即危老重建計畫通過後，還要花十個月左右才能拿到建照，若把審查時間及準備開工的時間都算進去，勢必還要拖更久。

議員陳賢蔚也批評，台北市在「危老重建」項目中，核准案件核發建照比例68.22%也在六都中敬陪末座。但柯市府在擬定112年度施政計畫報告書中，提到健全都市發展項目中，加強都市更新僅提到公辦都更、都更168專案兩項，刻意忽略都更三法中很重要的危老重建，是否是不願被檢視北市危老重建效率不彰的事實。

此外，危老條例自106年施行至今僅6年，北市建管處建照科承辦過危老建築建照審核的承辦人，離職人數高達15人，已超過目前編制人員數，負擔285件申請案、核准137案，人力負擔太重。

都發局長黃一平指出，一開始時危老重建計畫會有搶掛潮 ，這是因為有時效性的獎勵，會先掛件。建管處長劉美秀表示，北市申請數量最多，且每年5月都有時程獎勵，今年衝上90件，母數增加，開工比例就減少。

劉美秀說，雖然危老案件的整合到百分之百，所有權也沒有問題，但有的危老案件基地狹小，涉及現有巷道和畸零地，申請建照時都要處理，還有一些涉及都審、容積轉移和一些法令釐清，所以會影響建照。

至於人力問題，劉美秀說，早期危老申請沒有簡化程序出現塞車，現在程序已經簡化，且針對每年的搶掛潮，也開始因應，現在是集體初審案件，讓建築師有時間去修正報告書。危老是專案，現在承辦人員已經比較穩定，去年有調高薪資，穩定度比較高，不會有人來一個月就走了。