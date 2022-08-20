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恩恩爸時隔一個月發文提國賠1元 要傲慢市府承認錯誤

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
時隔一個月，恩恩爸再發臉書，指出已經遞出國賠申請，相信新北市府已經收到了申請書，需要在一個月內回覆，他們訴求不變，夫妻要的是傲慢的新北市政府願意承認錯誤。本報資料照片
時隔一個月，恩恩爸再發臉書，指出已經遞出國賠申請，相信新北市府已經收到了申請書，需要在一個月內回覆，他們訴求不變，夫妻要的是傲慢的新北市政府願意承認錯誤。本報資料照片

新北中和2歲男童恩恩因為新冠肺炎離世，恩恩爸質疑新北市政府在流程中有疏失，導致延誤送醫，時隔一個月，恩恩爸再發臉書，指出已經遞出國賠申請，相信新北市府已經收到了申請書，需要在一個月內回覆，他們訴求不變，夫妻要的是傲慢的新北市政府願意承認錯誤。

恩恩爸時隔一個月再發臉書，恩恩爸指出，經過這些日子和義務律師的討論，律師已經在8月16日正式遞出了國賠的申請，向新北市政府求償「新台幣1元」，希望藉由這個手段， 讓司法單位協助拚湊完整的真相，完成咎責的工作。相信新北市府已經收到了申請書，需要在一個月內回覆，他們訴求不變，夫妻要的是傲慢的新北市政府願意承認錯誤，還給盼望許久的真相和誠摯的道歉。

恩恩爸表示，新北市政府在7月14日以後就不再回覆報告給中央流行疫情指揮中心。針對恩恩送醫過程中最關鍵的問題，完全迴避閃躲，不做回覆，讓他們感到極度失望。但追求真相的日子還沒結束，感謝社會各界的關心，以及許多臉友的私訊鼓勵。他知道大家和他們夫妻一樣，沒有忘記真相的重要性。

恩恩爸說，恩恩雖然永遠地停留在兩歲的年紀，但也因此保護了其他小朋友。也因為大家的關心，造成一些改變，和對於確診就醫流程的改進。但整個事件的真相，仍舊被封藏在新北市政府裡面，我們會繼續追求這個真相。

恩恩爸表示，最近看到市長說: 「侯侯做代誌」、為人民拚一個「好日子」！我們不求好日子，只想要平凡簡單的日子，即便恩恩已經無法回到我們的平凡日子裡，但至少能讓我們有真相和咎責。

新冠肺炎 COVID-19

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