植樹多年、修繕回收品 侯友宜表揚214位環保英雄

新北環保英雄遴選計畫邁入第十年，十年間已表揚超過3000位環保英雄。環保局今日舉辦「111年環保英雄表揚大會」，新北市長侯友宜今日到場表揚214名環保英雄，並感謝第一線打拚的環保志工、里長以及我們巡守隊，讓新北市的環境越來越好。

侯友宜表示，新北市擁有400萬人口是全國第一大城市，各行政區皆具有獨特的人文特色與生態環境，而民眾環保觀念的內化與實踐是環境永續發展重要關鍵，新北市連續10年獲得最乾淨城市佳績，這群環保英雄們功不可沒。

環保局指出，新北市自2001年舉辦環保英雄遴選計畫，前兩年因疫情停辦，今年恢復辦理邁入第十個年頭，十年間已表揚超過3000位環保英雄。今年調整遴選辦法，將環保英雄遴選分為「資源永續組」及「環境美化組」二組，共有214名環保英雄受區公所或里長推薦，參加者年齡從26歲到87歲都有。

環保局說，經評選團初選與實地查訪，決選出2名特優獎、21名優等獎、37名甲等獎及154名佳作獎，其中脫穎而出的2名特優獎得主，分別是來自永和區民族里的陳榮宗、汐止區智慧里的李志勇。

資源永續組特優獎獲獎人永和區民族里陳榮宗，退休後擔任里內環保義工、資源回收小隊長及守望相助副大隊長，並開設創新再生藝術工作坊，與不同專長者共同修繕回收的二手物件，再轉贈給需要的家庭或單位，同時還從事樹苗培育，深受里民尊敬。