快訊

染Omicron而不自知！美研究：逾半數確診者不知被感染

邊境可望解封 保險公司海外旅平險配套準備好沒？

植樹多年、修繕回收品 侯友宜表揚214位環保英雄

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
資源永續組特優獎獲獎人永和區民族里陳榮宗，不僅從事樹苗培育，也協助修繕回收的二手物件。圖／新北環保局提供
資源永續組特優獎獲獎人永和區民族里陳榮宗，不僅從事樹苗培育，也協助修繕回收的二手物件。圖／新北環保局提供

新北環保英雄遴選計畫邁入第十年，十年間已表揚超過3000位環保英雄。環保局今日舉辦「111年環保英雄表揚大會」，新北市長侯友宜今日到場表揚214名環保英雄，並感謝第一線打拚的環保志工、里長以及我們巡守隊，讓新北市的環境越來越好。

侯友宜表示，新北市擁有400萬人口是全國第一大城市，各行政區皆具有獨特的人文特色與生態環境，而民眾環保觀念的內化與實踐是環境永續發展重要關鍵，新北市連續10年獲得最乾淨城市佳績，這群環保英雄們功不可沒。

環保局指出，新北市自2001年舉辦環保英雄遴選計畫，前兩年因疫情停辦，今年恢復辦理邁入第十個年頭，十年間已表揚超過3000位環保英雄。今年調整遴選辦法，將環保英雄遴選分為「資源永續組」及「環境美化組」二組，共有214名環保英雄受區公所或里長推薦，參加者年齡從26歲到87歲都有。

環保局說，經評選團初選與實地查訪，決選出2名特優獎、21名優等獎、37名甲等獎及154名佳作獎，其中脫穎而出的2名特優獎得主，分別是來自永和區民族里的陳榮宗、汐止區智慧里的李志勇。

資源永續組特優獎獲獎人永和區民族里陳榮宗，退休後擔任里內環保義工、資源回收小隊長及守望相助副大隊長，並開設創新再生藝術工作坊，與不同專長者共同修繕回收的二手物件，再轉贈給需要的家庭或單位，同時還從事樹苗培育，深受里民尊敬。

環境美化組特優獎獲獎人汐止區智慧里李志勇，多年來協助里內基隆河沿岸環境維護，並栽種許多不同樹種，使得水尾灣一帶逐漸發展出豐富的動植物生態；為了能詳細講解生態多樣性，更召集里民將閒置空間美化、活化，共同建置一間戶外生態教室及小型生態池，使里內增添一處自然學習場所。

新北市長侯友宜今日到場表揚214名環保英雄，並感謝第一線打拚的環保志工、里長以及我們巡守隊，讓新北市的環境越來越好。圖／新北環保局提供
新北市長侯友宜今日到場表揚214名環保英雄，並感謝第一線打拚的環保志工、里長以及我們巡守隊，讓新北市的環境越來越好。圖／新北環保局提供
環境美化組特優獎獲獎人汐止區智慧里李志勇，多年來協助里內基隆河沿岸環境維護，並栽種許多不同樹種，使得水尾灣一帶逐漸發展出豐富的動植物生態。圖／新北環保局提供
環境美化組特優獎獲獎人汐止區智慧里李志勇，多年來協助里內基隆河沿岸環境維護，並栽種許多不同樹種，使得水尾灣一帶逐漸發展出豐富的動植物生態。圖／新北環保局提供

新北市長 侯友宜 汐止

延伸閱讀

數位中介法掀爭議 侯友宜批：我們反對侵害言論自由

汐止水返腳歡樂逗陣行健走 侯友宜與民眾熱情互動

爭取民眾認同 侯友宜、林佳龍細數政績隔空較勁

林佳龍酸藍把他當母雞 葉元之反嗆：神邏輯

相關新聞

大巨蛋辦燈會 為新市長埋未爆彈

暌違20年，2023年台灣燈會將再回台北，北市規畫未來燈會將在國父紀念館、大巨蛋、松菸文化體育園區登場，但市議員徐弘庭指...

植樹多年、修繕回收品 侯友宜表揚214位環保英雄

新北環保英雄遴選計畫邁入第十年，十年間已表揚超過3000位環保英雄。環保局今日舉辦「111年環保英雄表揚大會」，新北市長...

汐止水返腳歡樂逗陣行健走 侯友宜與民眾熱情互動

新北市汐止區公所今天在汐止星際遊戲場舉行「水返腳歡樂逗陣行」，有健走、薩克斯風的演奏、汐止區農會附設幼兒園小朋友活潑的表...

「家」藏危機？弘道居家安全修繕展今開展

「家」藏危機？「同濟齊心 攜幼助老」弘道居家安全修繕展今天在不老夢想125號(台中市雙十路一段125號)開展，透過實體展...

汐止山區驚見黑猩猩金剛？地點曝 萬名網友按讚:還銀背

網友「澤仁陳」昨天在臉書社團「路上觀察學院」貼了一張照片，他從新北市汐止山區拍攝一座山丘，形容是「山裡的黑猩猩」，短短不...

只是撿回收...驚見骷髏頭滾路旁！一查是日治時期教學用標本

台南有名婦人本周四在東區一棟透天厝騎樓撿拾回收物，發現一顆骷髏頭，嚇得踢了一腳，骷髏頭則滾到路旁，而被路人發現報警，警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。