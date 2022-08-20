汐止水返腳歡樂逗陣行健走 侯友宜與民眾熱情互動

新北市汐止區公所今天在汐止星際遊戲場舉行「水返腳歡樂逗陣行」，有健走、薩克斯風的演奏、汐止區農會附設幼兒園小朋友活潑的表演、歡樂的帶動跳等，市長侯友宜一大早7點多就到現場，親切與阿公阿好及小朋友互動，要大家多運動、走出戶外。

汐止區公所今天上午6點，舉行一場水返腳歡樂逗陣行，吸引很多民眾到場，大家走出戶外，一起運動流汗，一邊欣賞及認識汐止在地美景，享受健走樂趣。

今天活動在汐止星際遊戲場舉辦，健走起點有薩克斯風的演奏、汐止區農會附設幼兒園小朋友活潑的表演、還有歡樂的帶動跳，終點處有原住民表演、汐止國際青年商會帶來的健康操，以及汐止城市愛樂協進會的演出。