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「家」藏危機？弘道居家安全修繕展今開展

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
新時代國際同濟會愛心支持弘道居家修繕，讓弘道「居家安全修繕展」開展成功。圖／弘道老人福利基金會台中服務處提供
新時代國際同濟會愛心支持弘道居家修繕，讓弘道「居家安全修繕展」開展成功。圖／弘道老人福利基金會台中服務處提供

「家」藏危機？「同濟齊心 攜幼助老」弘道居家安全修繕展今天在不老夢想125號(台中市雙十路一段125號)開展，透過實體展覽，將多年來修繕成果與弱勢長者居住環境的潛在危險，結合照片、2D效果及實體家具擺設，以房子的樣貌真實呈現，邀民眾關注高齡長者「住」的安全，展期至8月28日，開放民眾免費觀看。

國民健康署2017年調查統計，每6名老人就有1人在1年內有跌倒的經驗，室內空間中長輩最常跌傷前三名依序為臥室、客廳、浴室。

弘道老人福利基金會台中服務處處長陳國慶說，弘道關注長者居住安全，許多弱勢長者因住家年久失修，地面不平整、屋頂漏水、電線老舊，經由協助媒合專業師傅或志工修繕改善，2014年起居家修繕服務逾1240戶，其中台中服務處提供居家修繕290戶。弘道台中服務處一年的居家修繕服務經費缺口100萬元，感謝新時代國際同濟會愛心支持，鼎力相助此次展覽。

90歲林阿嬤與兒子經濟困難，借住在親戚家沒浴廁，要借用附近廟宇公廁，弘道社工與修繕人員評估後，協助安裝流動浴廁，林阿嬤笑得好開心，終於可舒服洗澡了；90歲周姓老翁獨居的老舊矮房屋頂早已有裂縫，志工協助修補，周爺爺的房間和床鋪雨天不再溼答答，修繕人員還幫爺爺更換全新馬桶、更換房間內已燒焦的電線插座，周爺爺不斷道謝，還送上親手寫的感謝卡。

陳國慶說，居家修繕第一階段關注弱勢老人預防性跌倒修繕，到府評估後加設地板止滑、扶手、斜坡板等，以及協助囤積症長者空間動線整理，也注意長輩的用電安全，協助修繕水電、門窗。第二階段關注季節、災害預防性修繕，第三階段致力推廣高齡友善空間，先以弘道台中服務處據點優化失智空間，提升會內夥伴環境評估能力、失智友善空間的認知，爭取更多失智長者居家修繕資源。

弘道「居家安全修繕展」以照片及實體家具模擬長輩家常出現的困境。圖／弘道老人福利基金會台中服務處提供
弘道「居家安全修繕展」以照片及實體家具模擬長輩家常出現的困境。圖／弘道老人福利基金會台中服務處提供

失智 房間 國慶

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