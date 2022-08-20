林佳龍提五泰輕軌升中運量 新北捷運局批不符效益

民進黨新北市長參選人林佳龍昨表示，五泰輕軌應該提升為中運量，認為新北市政府格局太小。新北市捷運局長李政安表示，經過專業評估，五泰輕軌若使用中運量捷運系統，將使整體計畫經費提高，不符經濟效益且財務不可行，無法永續經營。

五泰輕軌路線全長11.61公里，設置14座車站及1座機廠，路線行經三重、蘆洲、五股、泰山計36萬人口稠密地區，及蘆洲銀河灣計畫、蘆洲南北側農業區、洲子洋重劃區、五股新訂都市計畫、楓江農業區及塭仔圳重劃區等開發區。

李政安表示，五泰輕軌目標年最大站間運量為4586人次/小時，符合輕軌系統每小時單向運量約為2500至6000人次，若使用中運量捷運系統，將使整體計畫經費提高，不符經濟效益且財務不可行，無法永續經營。

李政安表示，五泰輕軌興建預期可解決現況該區域道路交通服務水準不佳問題，並帶動區域發展，以提供市民安全、便捷的捷運運輸工具。此外，預留後續延伸板橋路廊的泰板輕軌，預期透過五泰及泰板輕軌連結，串接新北多條運輸路網，將可成為新北市南北連貫之骨幹公共運輸，引導都市成長。

針對林佳龍質疑財務計畫，李政安回應，五泰輕軌計畫總經費為227.29億元，新北市府於本計畫負擔155.57億元，中央僅負擔72.22億元。林佳龍當時同意輕軌為合理規畫，為騙選票枉顧專業開出選舉芭樂票，大幅增加建設與營運負擔，如果真的希望新北好，應該發揮影響力，將躺在行政院6個月的可行性報告叫醒，請行政院趕快核定。