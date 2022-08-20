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只是撿回收...驚見骷髏頭滾路旁！一查是日治時期教學用標本
台南有名婦人本周四在東區一棟透天厝騎樓撿拾回收物，發現一顆骷髏頭，嚇得踢了一腳，骷髏頭則滾到路旁，而被路人發現報警，警方鑑識證實為人骨，找到女屋主查證，原來是長輩當醫師，診所內教學用標本，估計有百年歷史，警方排除凶殺案，經請示檢察官後已發還屋主。
警方據報後，經鑑識後確認是人骨，員警也為之一驚，立即找來女屋主問個仔細，調查該骷髏頭的來源，釐清真相。
女屋主表示，姑丈的父親是日治時期的醫師，曾任職台大醫院前身的「台北帝國大學附屬醫院」，將這顆顱骨教材帶回家，且姑丈也在台南開診所，一直保留它傳承至今，已近百年的歷史。她說，前幾年姑丈舉家搬去美國，她跟兒子整理房子時，才發現這顆顱骨。
警方調查後，確認這顆顱骨是日據時代的教學用標本，排除凶殺案，向檢方報告後，認定它為一般物品，最後發還給女屋主，結束這場驚魂記。
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