新北培力營學習防禦駕駛 危急關鍵時刻救命

新北市今天說，舉辦培力營提醒新手駕駛要有「防禦駕駛」觀念，預測可能發生貓、狗瞬間闖入狀況；騎電動機車時因聲音過小，長輩可能聽不到，須適度輔以喇叭聲提醒。

新北市政府社會局表示，近日發生幾名大學生夜遊北海岸，途中為買肉粽而臨時轉彎，有人遭後方同學撞上而喪命的悲劇。

為提升安全駕駛觀念，社會局委由天元慈善功德會，在新北高工汽機車教室舉辦新北培力營與兩性平權、性別意識營隊，讓青少年瞭解機車性能、選配安全帽、安全騎乘機車。

社會局新聞稿表示，新北高工汽車科老師邱傳福提醒女孩們要安全駕駛，一定要在專用道騎乘機車，遇轉彎一定要採兩段式轉彎。另外，要避免騎在大車周邊，聯結車會有內輪差，駕駛容易有視覺死角。

邱傳福提醒女學生防禦駕駛，也就是預測可能發生的狀況，如貓、狗瞬間闖入，小孩玩球突然跳過來，甚至別的車輛切入，或車輛爆胎等；危急關鍵時刻做出正確的防禦動作，才能避免自己受到傷害，甚至救命。

邱傳福表示，電動機車很流行，傳統汽柴油機車行駛聲音大，電動機車雖有模擬聲音，但因聲音小，長輩可能聽不到，須適度輔以喇叭聲提醒用路人。參加營隊的女學生也動手學習如何補胎打氣，以硬幣檢測輪胎胎紋和深度，檢測剎車、儀表聲光信號等。