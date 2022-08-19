議員批北市電動車充電設備輔導團 車馬費比補助市民多

台北市電動車數量逐年攀升，議員王鴻薇表示，北市去年成立電動車充電設備輔導團隊及推動補助，團隊成立至今去年開會車馬費補助12萬元，今年因疫情沒開會，但全市申請補助成功只有一棟，補助10萬元，還沒經過輔導，車馬費比補助市民的錢還多。台北市建築管理工程處表示，已訂輔導參考範例並放上網給民眾參考，輔導團隊可以取消。

王鴻薇今天在台北市議會工務部門質詢時指出，北市2021年成立電動車充電設備輔導團隊以及推動補助，但她調閱資料發現，團隊去年3、4月各開會一次，5月開會兩次，4次都沒有會議紀錄，12月有線上紀錄，每次會議補助車馬費兩萬多元，五次總計12萬元，今年則是因為疫情都沒開會，也沒核發車馬費。

王鴻薇說，輔導補助上線從去年2月26日至今，共有兩件申請補助，核可案件有一件，金額是10萬元，申請補助的兩個案件都沒有申請輔導。王鴻薇說，團隊一直開會，但具體案件數很少，主管機關應該思考輔導團隊是否還有繼續存在的必要。

王鴻薇說，她去年質詢時就有說過團隊毫無建樹、成效不彰，當時建管處回應要放寬申請資格以增進效率，結果今年直接連會都不開了，怕沒效率就不做事，建管處用這樣態度推行市政，當然一事無成，市府要好好檢討不必要單位是否裁撤，試圖從其他角度協助設置，才不會車馬費發的比補助市民還多，讓人笑話。

建管處長劉美秀說，團隊去年開五次會，輔導了47個社區，補助是有需求者才來申請，申請案件確實比較少，其他都是用輔導方式協助業者和管委會溝通，而輔導完沒來申請可能是因為可以自己解決。

劉美秀說，今年沒有輔導案件可能是因為業者大概都已經清楚如何和社區溝通，建管處也有訂參考範本給社區並放上網站，內容包括對管委會有疑慮的狀況、充電樁業者如何溝通等，應該有很大效果，目前沒有人申請輔導，輔導團隊可以取消。