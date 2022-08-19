汐止老先生行不便 善心人士捐電動代步車

社會上真的是愛心滿滿，在汐止大同里內有一位70多歲的黃老先生，行動不便，柱拐杖過馬路都要等三個紅綠燈才能走完，而家裡經濟狀況也不好，所以，就有愛心人士捐一部全新的電動代步車，希望能夠讓老先生去買菜或是看醫生，不用再搭公車。

黃老先生脊椎側彎嚴重呈現S型，長期下來現在走路、坐著都會痛，行動己經很不方便，但是每天都要出門買吃的給太太吃，或是到醫院，遠一點就搭公車，只不過柱拐杖走也是很不方便，連過大同路二段麥當勞前的馬路，都要三次綠燈才走的完，只是家裡經濟狀況不允許，沒辦法買代步車。

大同里長黃翠華說，黃老先生因為年輕的時候受傷脊椎側彎，沒辦法很好的走路，走一小段路都很辛苦，柱拐杖走也是很不方便，連過大同路二段麥當勞前的馬路，都要過三次的紅綠燈，希望能協助他方便通行，在臉書徵求不再使用但仍堪用的電動輪椅，社會真的很溫暖，有一位女士打電話說願意買一部全新的電動代步車給黃老先生，現在廠商車送來了，也有專人向黃老先生說明如何操作使用，黃老先生學會操作技巧，很順的騎著電動代步車回家。

黃翠華表示，找這部電動代步車也花了很多時間，因為，黃老先生住在電梯社區，所，為了讓他能夠使用順暢，也幫忙量了他社區及電梯的寬度，因為電動代步車的寬度及深度一定要要能進的去居住的社區電梯，以及家裡頭，這部代步車是屬於小小迷氣型的，很高興有善心人士捐這部車，讓黃老先生去買東西或是看醫生，都有方便的代步工具。

除了電動代步車，也有愛心人士捐款，當天里長黃翠華也將紅包送到黃老先生的手中，而有了代步車讓行動不便的黃老先生出門更方便，他也很感謝善心人士的愛心捐贈。