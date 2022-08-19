汐止議員辦一日咖啡課 學員體驗三角杯測

因為疫情關係已經很久沒辦的咖啡課程，現在疫情趨緩，今(19)日新北市議員周雅玲則是再度邀請熱愛咖啡的民眾，開辦一日咖啡課，課程主題是三角杯測，由專業老師教導如何分辨一杯好咖啡，也讓學員收獲不少。

新北市議員周雅玲表示，在前不久老師有說之前上阿里山有一些咖啡豆及課程想要跟同學分享，所以，為了提升學弟妹的咖啡實力，就特別邀請咖啡老師唐芯在服務處開一堂三角杯測課程，除了之前學過的，也有不少是初階對咖啡領域或課程是沒有接觸過的，今天來上課學員們說讓他們開了眼界，何謂咖啡何謂杯測的進階課。

由新北市議員周雅玲開辦的咖啡課程，一直以來都很受歡迎，因為太久沒上課了，為了讓大家再熟悉咖啡香，這一堂的三角杯測，每一組三杯咖啡，要看看學員們喝不喝的出其中一杯是不同的，就跟專業杯測一樣，不能說話燈也要關了，而每位學員一組杯子及湯匙，在老師實際操成一次後，大家輪流上場，咖啡學姊周雅玲也是其中一員跟著學，現場大家都好專心品嚐，然後記住口感後，還要將每一組的答案寫出來，一堂課下來，學員說收獲不少。

周雅玲指出，今天也有學員希望在疫情趨緩後，能夠再多辦一些咖啡課程，將這兩年因為疫情停辦的，能夠再開課，也很感謝老師在杯測後也提供手工餅干和大家分享，透過課程大家互相學習交流，那等之後疫情緩和，咖啡課程會加緊開課，讓更多人學習咖啡知識也學會沖一杯好咖啡。