平溪紫東社區共餐啟動 居民送菜企業送加菜金

隨著疫情逐漸趨緩，平溪紫東社區發展協會的銀髮共餐也終於啟動，志工們久違的在廚房裡忙進忙出，有青菜、豬肉、雞肉，都是社區居民自己種菜收成就提供給共餐使用，今(19)日觀天下有線電視公司也特別到場致贈加菜金，長者都很感動，包括市議員林裔綺和區公所也一同來共襄盛舉。

觀天下有線電視公司經理陳文龍說，紫東社區發展協會在團隊的努力下，將老人照顧得很全面，他們看起來也很幸福，觀天下有線電視特別共襄盛舉致贈加菜金，希望讓長輩吃得好更健康，共餐活動可以走得更長久。

紫東社區發展協會理事長李明宏說，紫東社區開辦銀髮共餐已經有五年，長期由社區婆婆媽媽們來發揮自己的好手藝，道道都有在地的媽媽味，且大部分都是家戶自己種得菜，或是養得雞，就提供給銀髮共餐，讓長輩可以吃到最天然無毒的有機農產品，照顧到他們的營養健康。