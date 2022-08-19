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苦無水可用 平溪公所增設10處供水站應急

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區已經近三個月沒有下雨，區公所在轄內設置10處臨時供水站，每個水塔有五噸水，供民眾取水使用。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區已經近三個月沒有下雨，區公所在轄內設置10處臨時供水站，每個水塔有五噸水，供民眾取水使用。 圖／觀天下有線電視提供

平溪區已經近三個月沒有下雨，水情吃緊，平溪地區居民大多仰賴山泉水，但因為沒下雨也無水可用，目前家戶已經出現缺水的情形，平溪區公所也協調各局處，在轄內設置10處臨時供水站，每個水塔有五噸水，供民眾取水使用，希望能趕快度過枯水期。

平溪區長曾繁盛說，平溪區往年都是一個多雨的天氣，不過今年氣候異常，大概已有將近三到四個月沒有降雨，而且平溪大多屬於山區，民眾使用自來水的不多，大部分都使用山泉水，但沒下雨加上高溫，溪水都乾涸，連要使用山泉水都很困難。

區長曾繁盛表示，這次區公所特別與水利局，消防局共同合作，在轄區內設置10處的供水站，每個供水站都有一座五噸的水塔，每天都會派員巡視以確保水量充足。同時也呼籲民眾飲用前一定要先煮沸，而且水資源珍貴，希望大家好好運用，一起度過這段枯水期。

平溪 高溫

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