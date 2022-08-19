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不畏烈日 台電貢寮聯合淨灘近八百人響應

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
台灣電力公司第29年在貢寮區鹽寮沙灘舉辦淨灘活動，至少近八百人參與，大家不畏烈日當頭，以行動力來支持淨灘活動。 圖／觀天下有線電視提供
台灣電力公司第29年在貢寮區鹽寮沙灘舉辦淨灘活動，至少近八百人參與，大家不畏烈日當頭，以行動力來支持淨灘活動。 圖／觀天下有線電視提供

今(19)日台灣電力公司第29年在貢寮區鹽寮沙灘舉辦淨灘活動，包括東北角風管處、貢寮區公所、清潔隊、漁會、澳底國小師生及全區各里的環保志工都熱情參與，至少近八百人參與，大家不畏烈日當頭，以行動力來支持淨灘活動，讓自己家園的海岸線重現美麗風光。

雖然頂著大熱天，但仍然有二十多組單位熱情支持鹽寮海岸淨灘活動，包括貢寮區11個里的環保志工，還有風管處、區公所、清潔隊皆到場參與，大家做好防曬，戴上手套開始撿拾海漂垃圾，不到一會兒工夫就撿了半個垃圾袋。

台電核能發電處處長許永輝表示，台電聯合淨灘活動已經邁入第29年，不論是同仁走出電廠，民眾走出社區來參與淨灘活動，今年主題為「海好有你，健康無塑」，希望用具體的淨灘活動，來展現無塑的生活，歡迎大家一同響應環保。

貢寮區長鍾耀磊表示，貢寮地區海岸線長達三十公里，需要大家一起來維護，除了隨手帶走自己的垃圾，還有就是定期的淨灘活動，讓海岸線能夠越來越美麗，希望民眾可以一起愛護家園，守護這得來不易的自然景觀。

淨灘 貢寮 台電

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