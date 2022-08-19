影／熊讚水樂園熱鬧開幕 70米衝鋒滑水道吸引民眾體驗

為期9天的「2022台北河岸童樂會 熊讚水樂園」今天在台北自來水園區開幕，吸引不少大小朋友入園體驗「熊讚70米衝鋒滑水道」及可俯瞰園區的「熊讚10米天空滑水道」，明天有周末限定活動「香蕉人卡通明星見面會」，27日還有「創意變裝大賽」，小朋友可以裝扮成心中的英雄上台走秀，爭取最高2千元全聯禮券。

台北市觀光傳播局表示，熊讚水樂園19日盛大開幕，28日結束，22日休園一天，每天開放時間為上午9點至下午5點。去年活動因疫情停辦，今年活動一開跑就吸引大小朋友入園暢玩五大親水設施。

台北市副市長黃珊珊說，今年活動有三大亮點，第一是「熊讚10米天空滑水道」，隨著水流一溜而下，好玩又刺激；第二是比2020年的60米更長的70米衝鋒滑水道，沿著山坡鋪設長達70公尺的充氣滑水道，從高處滑下12秒。第三是周末限定活動，20日有香蕉人見面會，line貼圖香蕉人陪小朋友唱唱跳跳，27日有創意變裝大賽。

黃珊珊說，隨著疫情趨緩，期待在炎熱的暑假後期提供家長一個能讓孩子清涼消暑、徹底放電的安全場域，配合防疫政策，所有戲水設施會進行人數控管、定時消毒。