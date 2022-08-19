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大巨蛋沒使照仍可辦燈會 北市議員批：給下任市長埋未爆彈

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議會下午工務部門質詢。記者楊正海／攝影
北市議會下午工務部門質詢。記者楊正海／攝影

暌違20年，2023年台灣燈會將再回台北，北市規畫未來燈會將在國父紀念館、大巨蛋、松菸文化體育園區登場，但台北市議員徐弘庭下午在議會質詢指出，大巨蛋何時取得使照的時間仍未定，但市府卻以專簽已報請市長同意大巨蛋場地未取得使照，仍可供台灣燈會使用，但出事誰負責？這等於給下任市長埋下公安未爆彈。市府表示，已研擬相關安全防護計畫。

徐弘庭質疑，難道柯市府認為黃珊珊應該不會當選市長，才簽了2023大巨蛋可以做臨時性使用，幫2023市長埋未爆彈？若柯文哲認為黃珊珊選得上，應該不會簽。徐弘庭當場質詢台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩、消防局、觀傳局官員誰做了這個政治決定。

陳世浩表示，他們都是事務官，沒有政治考量，是因台灣燈會暌違20年，2023年台灣燈會將再回台北的大型燈會，沒有政治性考量，為了公益性做臨時提供使用，且燈會只會用到廣場和公共區域部分地區，沒有進到建築物本體。

不過，徐弘庭認為，中央和地方正陷於大巨蛋b1避難層的爭議，到現在都還沒有定論，導致大巨蛋遲遲拿不到使照，內政部去年4月雖然認為避難層不限地面層，尊重地方認定，但消防署現尚在審查煙控中，所以內政部也沒有認可性能變更，所以大巨蛋還拿不到使照。

徐弘庭也質疑，沒有使照的建物，可以核定臨時開放使用？北市有前例嗎？且觀傳局申請使用區域，包括下沈式廣場 、通道、避難層、還有電扶梯，都沒有使照，竟就同意做臨時性開放使用？

另外，根據市府專簽，是依建築法99條第1項第6款規定，做臨時開放使用，是把大巨蛋列為第6款的「其他類」徐弘庭說，這樣硬解讀成可供做臨時開放使用，不會覺得很牽強、不合理嗎？他要求在沒有拿到使照前，台灣燈會不得使用大巨蛋場地，否則開這先例，只要弄個專簽，什麼都能開放。

陳世浩表示，依據台灣燈會規畫，主燈在國父紀念館、副燈在大巨蛋，可不可以使用大巨蛋，是共同研議結果，他強調北市府對公共安全特別重視，雖然會議結論是臨時提供使用，但附帶還有很多安全防護計畫、撤離、消防計畫。

台灣燈會 大巨蛋 徐弘庭

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