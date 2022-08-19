4年投32.5億改善新北人行道 三重正義北路預計10月完工

新北市府從2019年起，更新人口密集地區及學校周邊環境人行道，並拆除使用率低的陸橋，包括正在招摽、設計施工中及已完工共76件，投入32.5億的經費，中央補助15.8億元。新北市長侯友宜今視察說，這四年來拆了三重5座陸橋，改善11.71公里的人形道，正義北路改善預計10月底完工。

三重區正義北路人口密度極高，是三重地區極度繁忙的重商業區，除商家密集外，金融機構及醫療診所繁多，為三重在地民眾高度使用的重要道路，但兩側人行道空間遭變電箱、路燈、號誌桿等阻礙，且多處路口未設置無障礙斜坡道，導致行人通行動線限縮狹隘，且不便於嬰幼兒推車及輪椅族通行。

侯友宜今日視察施工中的三重區正義北路人行道指出，今年二月啟動正義北路兩側路段改善，做好無障礙設備設施，把阻礙最多的35座變電箱、17座電信箱，包括電纜、號誌，及汽機車停車位整個整頓，預計在10月底完工。

養工處長馮兆麟說，市府從2019年起投入預算，並爭取中央前瞻計畫經費補助共76件，包含設計中16件、招標中1件、施工中15件、已完工44件，預計投入經費32億5017萬元，其中中央補助15億8065萬元，明年底將會全數完工。

馮兆麟說，三重區4年人行道改善總經費約3.66億，改善總長度達11.71公里，改善面積為32,649平方公尺，另針對使用率低落的陸橋亦完成5座拆除。

三重區現已辦理12處人行道改善專案工程，9處已完工，其中包含7處學校周邊通學廊道改善工程，目前尚有3處施工中，分別為三重區正義北路（重新路至重陽路）、新北大道一段（三重區公所周邊）及新北科技園區（光復路二段及興德路口）。