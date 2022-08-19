林佳龍：交通部長時主動協調北北基規畫基捷拉出汐東線

民進黨新北市長參選人林佳龍今天上午到汐止德宮參拜、並到汐止中正市場拜票。針對基隆捷運和汐東線的規畫，林佳龍說，他在交通部長任內，主動協調北北基三個縣市討論捷運汐東線規畫，用首都圈的視野，北北基桃1千萬人的生活環境來思考，從汐止要拉一條捷運線，才有現在的汐東線。

林佳龍表示，他在交通部長任內主動協調北北基三個縣市討論基隆捷運、捷運汐東線規畫、核定國一汐止交流道增設南入匝道、康寧街拓寬等，就是為了解決汐止人口增加後的交通問題。

針對基隆捷運，林佳龍說，他當時成立溝通協調的平台，「無路也要找出路」，「基隆輕軌」本來要走台鐵的路廊，但改成大台北的「基隆捷運」，用首都圈的視野來規畫，用北北基桃1千萬人的生活環境來思考。

林佳龍表示，不是說基隆人要到市區，就是只是多一條基隆輕軌，原來的Tram-Train規畫「這不能看的」，他重新歸零，377億元不只要解決基隆人的問題，原來基隆輕軌也只規畫到南港展覽館，這是不通的，一定要到南港車站。

林佳龍指出，從汐止要拉一條捷運線，才有現在的汐東線，汐止不需要到內湖去塞，直接透過南港。基隆河谷可以變成高科技，每一站的捷運腹地都可以好好的發展，並且規畫社會住宅。

林佳龍還說，過去游錫堃擔任行政院長任內，他做行政院發言人、新聞局長，參與過員山子分洪道、雪隧打通，「和汐止也很有緣」。