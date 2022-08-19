快訊

嬰幼兒輝瑞BNT疫苗來了 127.68萬劑上午抵台

40多歲男打1劑發燒抽搐當天亡 10月大男嬰哮吼住ICU中

直播／今本土案例+2萬2559 境外+260 死亡+32

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林佳龍：交通部長時主動協調北北基規畫基捷拉出汐東線

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
林佳龍：交通部長時主動協調北北基規畫拉出捷運汐東線。記者游明煌／攝影
林佳龍：交通部長時主動協調北北基規畫拉出捷運汐東線。記者游明煌／攝影

民進黨新北市長參選人林佳龍今天上午到汐止德宮參拜、並到汐止中正市場拜票。針對基隆捷運和汐東線的規畫，林佳龍說，他在交通部長任內，主動協調北北基三個縣市討論捷運汐東線規畫，用首都圈的視野，北北基桃1千萬人的生活環境來思考，從汐止要拉一條捷運線，才有現在的汐東線。

林佳龍表示，他在交通部長任內主動協調北北基三個縣市討論基隆捷運、捷運汐東線規畫、核定國一汐止交流道增設南入匝道、康寧街拓寬等，就是為了解決汐止人口增加後的交通問題。

針對基隆捷運，林佳龍說，他當時成立溝通協調的平台，「無路也要找出路」，「基隆輕軌」本來要走台鐵的路廊，但改成大台北的「基隆捷運」，用首都圈的視野來規畫，用北北基桃1千萬人的生活環境來思考。

林佳龍表示，不是說基隆人要到市區，就是只是多一條基隆輕軌，原來的Tram-Train規畫「這不能看的」，他重新歸零，377億元不只要解決基隆人的問題，原來基隆輕軌也只規畫到南港展覽館，這是不通的，一定要到南港車站。

林佳龍指出，從汐止要拉一條捷運線，才有現在的汐東線，汐止不需要到內湖去塞，直接透過南港。基隆河谷可以變成高科技，每一站的捷運腹地都可以好好的發展，並且規畫社會住宅。

林佳龍還說，過去游錫堃擔任行政院長任內，他做行政院發言人、新聞局長，參與過員山子分洪道、雪隧打通，「和汐止也很有緣」。

基隆捷運 汐止 林佳龍

延伸閱讀

基隆有變好嗎？ 網友提「這4點」批生活品質越來越差

「基隆捷運我們定案」 蔡適應看板合體這些大咖

延伸五泰輕軌 新北將推動泰板輕軌串連軌道建設

交通部指新北仍在修汐東線報告 侯友宜駁：在交通部

相關新聞

防BA.5！新北堅守「吃午餐用隔板」 將補助小一新生購買

教育部正在擬定開學防疫計畫，新北市長侯友宜表示，目前中央還在研擬，一切都會尊重中央，在校園防疫上會全力配合。新北市教育局...

交通部指新北仍在修汐東線報告 侯友宜駁：在交通部

新北市長侯友宜日前在專訪提及汐東線尚未核定，並說行政院長蘇貞昌來視察時以為會宣布核定，但是落空。交通部昨日回應指未核定，...

互批幕僚 柯文哲酸陳時中「聘幕僚要專業點的」

民進黨台北市長參選人陳時中昨公布都更政見，遭北市副市長黃珊珊批評「畫大餅」、柯文哲更酸「不會Google查資料」。陳時中...

林佳龍：交通部長時主動協調北北基規畫基捷拉出汐東線

民進黨新北市長參選人林佳龍今天上午到汐止德宮參拜、並到汐止中正市場拜票。針對基隆捷運和汐東線的規畫，林佳龍說，他在交通部...

對陳時中仇恨值高 王世堅大胆預測柯文哲「棄黃保蔣」

台北市議員王世堅中午接受「POP撞新聞」訪問時，主持人黃暐瀚問到前總統陳水扁對北市選舉棄保的分析，王世堅大膽預測因台北市...

耗資6600萬修復 板橋放送所8月27日點燈亮相

新北市定古蹟「台北放送局板橋放送所」耗資6600萬及一年多的修復，將在8月27日晚上7時啟動點燈，並將由OT營運的當代傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。